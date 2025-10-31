Κλήρωση για τις πτήσεις μαθητών με εκπαιδευτικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας

Η κλήρωση των μαθητών και μαθητριών που θα πετάξουν με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF, στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου,, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Όπως ανακοινώθηκε, οι μαθητές και μαθήτριες που κληρώθηκαν θα ενημερωθούν, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πτήσεις.

Οι ανωτέρω μαθητές θα πρέπει να παρουσιαστούν την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 08:00 στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) στην οδό Π. Κανελλοπούλου 3, εντός του στρατοπέδου 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας έχοντας μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Το Δελτίο Ταυτότητας και το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας.

β. Την Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής, θεωρημένη από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr). Για ανήλικους μαθητές απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο γονέων, με την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής - Γονικής Συναίνεσης από τον κάθε γονέα χωριστά.

γ. Βεβαίωση οικείου Λυκείου όπου θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου μαθητή και η τάξη.

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 08:00, οι μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει να βρίσκονται στην αεροπορική βάση Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής, για την εκτέλεση των πτήσεων.

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας τονίζεται ότι την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, κατά τις υγειονομικές εξετάσεις στο ΚΑΙ επιτρέπεται ως συνοδός μόνο ένας γονέας ανά μαθητή και μαθήτρια.

Επισημαίνεται ακόμη ότι στην εκδήλωση, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας, θα συμμετάσχουν οι μαθητές και μαθήτριες που θα περατώσουν με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στο ΚΑΙ.