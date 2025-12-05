Κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων από Δευτέρα - Δικογραφία για τον οδηγό τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά αστυνομικών

Πάνω από 6.000 τρακτέρ βρίσκονται στους δρόμους, με τους αγρότες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα για έκτη μέρα και οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι αγρότες προαναγγέλουν επέκταση των μπλόκων από την ερχόμενη εβδομάδα σε πολλές περιοχές της χώρας, όσο δεν ικανοποιούνται τα πάγια αιτήματα τους.

Την ίδια ώρα, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του αγρότη οδηγού τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά εναντίων αστυνομικών κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο εισαγγελέας ενημερώθηκε και για περιστατικό όπου πέτρα χτύπησε στο στέρνο αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος και νοσηλεύεται στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Οι αγρότες από την πλευρά τους καταγγέλλουν ότι τουλάχιστον τέσσερις συνάδελφοί τους ζαλίστηκαν από τη χρήση δακρυγόνων κατά τη διάρκεια της έντασης.

Επίσης, σε πανθεσσαλική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, αποφασίστηκε ότι από τη Δευτέρα οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν, με παρεμβάσεις σε τελωνεία και ενίσχυση των υφιστάμενων μπλόκων.

Αιφνιδιαστικός αποκλεισμός και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

Παράλληλα, σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Θήβας προχώρησαν αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Μέσα σε λίγη ώρα δεκάδες τρακτέρ βρέθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις και διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές, οδηγώντας τα οχήματα που κατευθύνονται προς Λαμία μέσω Θήβας και Λιβαδειάς.

Την ίδια ώρα, κλιμάκωση προαναγγέλλουν οι αγρότες του Ορχομενού. Σε ανακοίνωσή τους, σημειώνουν ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς, σε συνεννόηση με αγρότες και συλλόγους από Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο, αποφάσισαν μαζική μεταφορά του συνόλου των τρακτέρ την Κυριακή στην περιοχή Κάστρο Βοιωτίας, με στόχο νέο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού.

Στη Φθιώτιδα, οι κινητοποιήσεις μετατέθηκαν για αύριο, Σάββατο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε σήμερα. Το κονβόι αναμένεται να ξεκινήσει από Δυτική και Ανατολική Φθιώτιδα, καθώς και από τη Λαμία, όπου υπάρχουν ήδη προσυγκεντρώσεις με τρακτέρ. Ανάλογη συμμετοχή έχει αποφασιστεί από τις περιοχές της Αμφίκλειας, Ελάτειας και Μώλου, ενώ αποφάσεις αναμένονται και από τους αγρότες της Λοκρίδας, που συζητούν πιθανή ένταξή τους στις κινητοποιήσεις.

Στο Δομοκό, οι αγρότες που έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους κλείνουν κατά περιόδους και την παλιά Εθνικό Οδό από τη Λαμία για Δομοκό και Λάρισα αλλά και την πρόσβαση στον Ε65, στο ύψος της Ξυνιάδας.

Αγρότες απέκλεισαν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων - Έκλεισε εκ νέου ο Προμαχώνας

Σε συμβολικό αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων προχώρησαν, τελικά, οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στο σημείο.

Όπως δήλωσαν εκπρόσωποι τους, απέκλεισαν για λίγα λεπτά το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας υπόψη τις κακές καιρικές συνθήκες και μη θέλοντας να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο.

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.

Οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο σε διασταύρωση 500 μέτρα πριν το τελωνείο της Εξοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό από τις 5.30 το απόγευμα και έχουν ανακοινώσει ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 9.30 το βράδυ.

Αίγιο: Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιαλείας απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου

Στην Πελοπόννησο, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιαλείας προχώρησαν απόψε σε κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Κορίνθου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός είχε γίνει στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, από τον ανισόπεδο κόμβο ανατολικού Αιγίου, έως τον ανισόπεδο κόμβο δυτικού Αιγίου.

Λίγο αργότερα, λίγο πριν τις 9 το βράδυ, ο αυτοκινητόδρομος Πατρών - Κορίνθου δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία.

Μπλόκα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας το Σάββατο

Αύριο, οι παραγωγοί του δήμου Λαγκαδά αποφάσισαν σε συνέλευση να στήσουν νέο μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, συζητήθηκε η συμμετοχή των τοπικών αγροτών στο πανελλαδικό κύμα διαμαρτυριών. Όπως αποφασίστηκε, από νωρίς το πρωί του Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι από Σοχό, Άσσηρο, Καλλίνδοια, Κορώνεια, Βερτίσκο, Λαγκαδά και Λαχανά θα συγκεντρωθούν στις κεντρικές πλατείες των χωριών τους και θα κινηθούν συντεταγμένα προς τον κόμβο, όπου αναμένεται να φτάσουν μέχρι τις 15:00.

Κοινό μπλόκο θα στηθεί και στη διασταύρωση Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες και κτηνοτρόφους Κοζάνης, Γρεβενών και Καστοριάς.

Αποκλεισμούς ετοιμάζουν οι αγρότες στην Κρήτη

Η απόφαση για το συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων της Ανατολικής Κρήτης στο Παγκρήτιο Στάδιο την ερχόμενη Δευτέρα στις 11:30 το πρωί, φέρνει πλέον στην επικαιρότητα και την έναρξη των αγώνων του πρωτογενή τομέα στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί θα πραγματοποιηθεί και το κλείσιμο της πύλης του αεροδρομίου Δασκαλογιάννη στα Χανιά τη Δευτέρα 8 του μήνα, θα υπάρξουν μπλόκα στον ΒΟΑΚ, ενώ οι συναντήσεις και συσκέψεις των αγροτών και κτηνοτρόφων συνδικαλιστών και μελών των επιτροπών αγώνα θα είναι συνεχείς, ώστε να αποφασιστούν θέματα, όπως η διάρκεια των κινητοποιήσεων και η διαχείριση της κίνησης των ευπαθών προϊόντων που μεταφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα και εκφράζει την πλήρη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής, «…οι οποίες πραγματοποιούνται λόγω της μη καταβολής των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι των Σφακίων, όπως και σε ολόκληρη την Κρήτη, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες που απειλούν την επιβίωση των οικογενειών τους και τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας. Η καθυστέρηση στην απόδοση των ενισχύσεων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο μια ήδη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σφακίων ζητά από την Πολιτεία: «Την άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων, τη διασφάλιση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στη διαδικασία πληρωμών, ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, που αποτελεί θεμέλιο της τοπικής μας οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής», ενώ όπως αναφέρουν τα μέλη του, «Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων μας και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που επιτελούν στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο των Σφακίων».

Νέο μπλόκο το Σάββατο στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών

Παράλληλα, νέο μπλόκο στήνουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών. Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Δεν αποκλείουν να υπάρξουν κινητοποιήσεις μέσα στις πόλεις, όπως για παράδειγμα πορεία με τα τρακτέρ και κατάληψη λιμανιών.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Βόλου ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος, στόχος της πρώτης φάσης είναι να συγκεντρωθούν 150–200 τρακτέρ.

Ένταση στα «Πράσινα Φανάρια»: Αγρότες επιτέθηκαν με τρακτέρ σε πεζούς αστυνομικούς, «φονική επίθεση»

Νωρίτερα, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στα «Πράσινα Φανάρια» στην ανατολική Θεσσαλονίκη, κατά την ένταση που προκλήθηκε ανάμεσα σε αγρότες και δυνάμεις των ΜΑΤ. Ο αστυνομικός δέχθηκε πέτρα και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 14:00, όταν περίπου 15 άτομα πέρασαν την περίφραξη του αγροκτήματος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στην προσπάθειά τους να κινηθούν προς το αεροδρόμιο. Η αστυνομία αντέδρασε άμεσα, εμποδίζοντας την είσοδο περισσότερων ατόμων και κάνοντας χρήση χημικών για να διαλύσει τους συγκεντρωμένους. Τρακτέρ κάνει όπισθεν προς τα ΜΑΤ - Ακούγονται ύβρεις και παροτρύνσεις

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βίντεο, τρακτέρ φαίνεται να κινείται με ταχύτητα όπισθεν προς τους αστυνομικούς των ΜΑΤ οι οποίοι βρίσκονταν πεζοί μπροστά του. Την ώρα της κίνησης ακούγεται καθαρά παρευρισκόμενος αγρότης να φωνάζει: «Πάτα τον! Πάτα τον τον π....η!»

Πέτρες και αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις

Σε άλλα πλάνα που κυκλοφόρησαν, αγρότες φαίνεται να πετρούν πέτρες και διάφορα αντικείμενα προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ, επιχειρώντας ταυτόχρονα να διασπάσουν τον κλοιό της ΕΛ.ΑΣ. Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών για να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους και να αποτρέψει την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 424 ΓΝΣΕ.

Π. Μαρινάκης: Δεν μπορεί να γίνει διάλογος όταν οι αγρότες προκαλούν επεισόδια

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα.

Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων» αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη.

«Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους», τόνισε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους.