Σε αγροτικό κλοιό η χώρα: 48ωρο κλείσιμο δρόμων από την Πέμπτη και ενδεχόμενη κάθοδος τρακτέρ στην Αθήνα

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, οι οποίοι εξακολουθούν να αρνούνται το διάλογο με την κυβέρνηση και σχεδιάζουν νέους αποκλεισμούς σε εθνικές οδούς, παραδρόμους και τελωνεία την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Αυτό αποφασίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στα Μάλγαρα, μην αφήνοντας «παράθυρο» συννενόησης με το κυβερνητικό επιτελείο.

Στα κύρια μπλόκα της Θεσσαλίας, όπως αυτά της Νίκαιας και του Ε65, επικρατεί έντονη αποφασιστικότητα για συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με ορισμένους να συζητούν ακόμη και ενδεχόμενο κατεύθυνσης των τρακτέρ προς την Αθήνα μετά τα Θεοφάνια.

Η σύσκεψη στα Μάλγαρα ξεκίνησε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 42 μπλόκα και 18 Αγροτικούς Συλλόγους. Συνολικά τοποθετήθηκαν περίπου 60 εκπρόσωποι. Σύμφωνα με το σχεδιασμό των αγροτών η κλιμάκωση των κινητοποίησεων θα έχει ως εξής:

Κλείσιμο με τρακτέρ και οχήματα τον κόμβο του Μπράλου, «κόβοντας την Ελλάδα στα δύο», όπως ανέφεραν στη συνέλευση τους.

Ταυτόχρονα, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς στα Τέμπη, κλείνοντας την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών,

στην Εγνατία Οδό και στην Ιόνια Οδό,

στη Σιάτιστα στη Δυτική Μακεδονία,

στην Πελοπόννησο, στη Νεστάνη.

Κλειστά θα είναι και τα Νέα Μάλγαρα.

Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί και στα τελωνεία και στους σταθμούς διέλευσης, Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα, Εξοχής, Ορμενίου και Κήπων, όπως και σε παράδρομους σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα μας νικήσει ούτε ο χρόνος ούτε η κούραση. Αυτό που ζούμε δεν είναι απλή κινητοποίηση, είναι εξέγερση. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις».

«Θα υπάρξει γενική κλιμάκωση την Πέμπτη και την Παρασκευή και η κυβέρνηση έχει το περιθώριο να δώσει λύσεις ώστε να πάμε σε έναν πραγματικό διάλογο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του μπλόκου του Ε65, Κώστας Τζέλλας, προσθέτοντας: «Αν θέλουν, μπορούν να μας καλέσουν από αύριο σε έναν ειλικρινή, ουσιαστικό διάλογο με λύσεις, ώστε να επιστρέψουμε στα σπίτια μας και να ολοκληρωθεί ο 48ωρος αποκλεισμός. Ως πρώτο βήμα. Ο αγώνας όμως δεν σταματά».

Ο εκπρόσωπός τους Κώστας Ανεστίδης τόνισε ότι κανένα μπλόκο δεν έκανε πίσω και όλοι επέμειναν στη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η παρέμβαση των εκπροσώπων του μπλόκου των Σερρών, οι οποίοι κατέστησαν σαφές το πλαίσιο της επόμενης φάσης, μιλώντας για διαρκή και οργανωμένη κλιμάκωση, με τελικό στόχο τη μαζική παρουσία έξω από το Μέγαρο Μαξίμου όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

«Κλιμάκωση, κλιμάκωση, κλιμάκωση, και όταν ωριμάσουν οι συνθήκες για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, θα πάμε όλοι μαζί έξω από το Μαξίμου μαζί με την επιτροπή», τόνισαν χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το κλίμα.

Στον κατάλογο των αιτημάτων προστέθηκε πλέον και η απαίτηση να μην υπογράψει η Ελλάδα τη συμφωνία Mercosur. Οι αγρότες εκφράζουν τον φόβο ότι η εφαρμογή της θα λειτουργήσει ως «ταφόπλακα» για την εγχώρια παραγωγή, καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για μαζικές εισαγωγές προϊόντων όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα, καλαμπόκι, ρύζι και μέλι.