Κλειστή η Ιονία Οδός λόγω της κατολίσθησης: Ρήγμα 200 μέτρων, σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης

Κλειστή παραμένει η Ιονία Οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εξαιτίας της μεγάλης κατολίσθησης που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο 127ο χιλιόμετρο, μετά το Κομπότι Άρτας, στη θέση Σύκουλα.

Σημειώνεται, ότι ένας τεράστιος όγκος χώματος, φερτών υλικών, μπάζων και πετρών κατέληξε στον δρόμο, σπάζοντας προστατευτικά πλέγματα και μπάρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γεωλόγοι και μηχανικοί της Ιόνιας Οδού πραγματοποιούν μετρήσεις και συλλέγουν στοιχεία από το ρήγμα 200 μέτρων που δημιουργήθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, ενώ αύριο αναμένονται αποφάσεις για την έναρξη των εργασιών και την οριοθέτηση των σκαπτικών μηχανημάτων.

Παράλληλα, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα χρειαστούν πολλές ημέρες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται προσωρινά μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού από Αμφιλοχία προς Άρτα.