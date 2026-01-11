Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα σε Φλώρινα και Πρέσπες - Με αλυσίδες η κυκλοφορία των οχημάτων σε περιοχές της δυτ. Μακεδονίας

Με απόφαση των δημάρχων Φλώρινας και Πρεσπών, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των δύο δήμων θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Με αλυσίδες η κυκλοφορία των οχημάτων σε περιοχές της δυτικής Μακεδονίας

Αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω παγετού διεξάγεται η κυκλοφορία οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται για τα σημεία:

Στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών - Σαμαρίνας, από το 32ο χλμ. έως το 54ο χλμ.

Στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών - Χ/Κ Βασιλίτσας, από το 32ο χλμ. έως το 45ο χλμ.

Στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών - Περιβολίου και Αβδέλλας, από το 24ο χλμ. έως το 45ο χλμ. και προς την τοπική κοινότητα Σπηλαίου

Στην Επαρχιακή οδό Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 30ο χλμ.

Στην Εθνική οδό Φλώρινας - Συνοριακό σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 6ο χλμ. έως το 52ο χλμ.

Στην Επαρχιακή οδό Αετού- Νυμφαίου, από το 1ο χλμ. έως το 9ο χλμ.

Στο ορεινό και επαρχιακό δημοτικό δίκτυο του Δήμου Φλώρινας.

Παράλληλα, έπειτα από απόφαση των διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, εξαιτίας εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, ανακοινώνεται ο υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), για το σύνολο των οδικών δικτύων των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Υποχρεωτικός εφοδιασμός των οχημάτων με αλυσίδες και στη Χαλκιδική

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, από σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), για όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Όπως διευκρινίζεται, ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου, όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Έντονο κύμα ψύχους, ισχυροί βόρειοι άνεμοι και τοπικές χιονοπτώσεις - Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα (Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026) στη χώρα μας, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά - ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14 Ιανουαρίου 2026), ενώ παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12 Ιανουαρίου 2026).

Όπως αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά - ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας (12 Ιανουαρίου 2026) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών - ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13 Ιανουαρίου 2026).

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr (www.oldportal.emy.gr). Για το λόγο αυτό, συστάσεις απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών). -Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ. Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού: Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου -Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν -Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζοί:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.