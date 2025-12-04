Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας Byron

Κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή όλα τα σχολεία της Αττικής εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Ειδικότερα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Στο σχετικό μήνυμά του προς τους πολίτες της Αττικής, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής: «Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Αττική σε Κόκκινο Συναγερμό ενόψει της κακοκαιρίας Byron, που εξελίσσεται σε φαινόμενο υψηλής έντασης. Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα έχουμε εντονότατα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή.

Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα – και όχι το ρίσκο.

Κατανοούμε ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να ανατρέψει τον προγραμματισμό της ημέρας για αρκετές οικογένειες – αλλά είναι μια επιλογή ευθύνης. Και θέλω να ευχαριστήσω προκαταβολικά τους εκπαιδευτικούς μας, τους γονείς και τους μαθητές για την κατανόηση.



Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, να αποφύγουμε αχρείαστες μετακινήσεις και να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες μας να επιχειρούν απρόσκοπτα, εφόσον χρειαστεί.

Είμαστε στο πεδίο, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε όλη την Αττική βρίσκονται σε επιφυλακή συνεργεία, μηχανήματα και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Από πλευράς μας, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε όπου και όποτε μας ζητηθεί, ακολουθώντας το επιχειρησιακό σχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας ώρα με την ώρα. Ενεργούμε με ψυχραιμία, σχέδιο και με απόλυτη προτεραιότητα στον άνθρωπο. Και έτσι θα συνεχίσουμε».

Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Byron

Σύμφωνα με απόφαση των Δημάρχων, αναστολή λειτουργίας των σχολείων έχει αποφασιστεί για αύριο, Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, στους ακόλουθους δήμους:

Στην Κατερίνη, τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά αύριο Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών. Τόσο σήμερα το απόγευμα, όσο και αύριο Παρασκευή (απόγευμα), κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια. Επίσης, αύριο δεν θα λειτουργήσουν και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Στη Ρόδο, όλα τα σχολεία του Δήμου Ρόδου θα παραμείνουν κλειστά, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή καθώς η Ρόδος προβλέπεται να αντιμετωπίσει έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Στη Σαντορίνη, λόγω των ισχυρών ανέμων, των έντονων βροχοπτώσεων και των κινδύνων στην κυκλοφορία, ο Δήμος Θήρας, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.

Στην Τήλο, ο Δήμος ενημερώνει τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Στη Σύμη, εξαιτίας των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.

Στο Καστελόριζο, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία λόγω των επικείμενων καιρικών φαινόμενων που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί τις επόμενες ώρες.

Ο Δήμος Μεγαρέων ενημέρωσε ότι, για προληπτικούς λόγους που σχετίζονται με την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μεγαρέων αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστές και δε θα λειτουργήσουν.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, Πέμπτη, έχουν μείνει κλειστά τα σχολεία σε Ύδρα, Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και στα Κύθηρα.