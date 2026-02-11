Κινητοποίηση Λιμενικού μετά από προσάραξη θαλαμηγού ανοιχτά της Ελαφονήσου

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι λιμενικές αρχές έπειτα από προσάραξη και εισροή υδάτων σε θαλαμηγό σκάφος με σημαία Γαλλίας, στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας, στην Ελαφόνησο.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα-ελληνική ακτοφυλακή στο σκάφος επιβαίνουν τέσσερις ημεδαποί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

'Αμεσα στο σημείο σπεύδει ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη, δύο παραπλέοντα πλοία, καθώς και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνδρομής και ασφάλειας των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί έντασης 6 με 7 μποφόρ