Καμμένος για μαφία Κρήτης: Με καλούν 500 άτομα την ημέρα, έκανα πλάκα

«Πλάκα» χαρακτηρίζει ο Πάνος Καμμένος τα όσα ακούγονται σε ηχητικά ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως και συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης της Κρητικής μαφίας και τον εμφανίζουν να συζητά σε φιλικό τόνο με τον εγκέφαλο.

Συγκεκριμένα, ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μιλώντας στο ΟΡΕΝ, για την υπόθεση δήλωσε: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον, που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης. Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα προφανώς!».

Στα ηχητικά ο Πάνος Καμμένος εμφανίζεται να συνομιλεί με άτομο που θεωρείται εγκέφαλος της οργάνωσης, κάνοντας αναφορά ακόμη και σε... επαφές του με το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου. Σε άλλο σημείο της συνομιλίας οι δύο άνδρες ακούγονται να συζητούν για παρακολούθηση του πρώην υπουργού την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ όταν βρισκόταν σε ξενοδοχείο στο Κολυμβάρι Χανίων, κάτι που υποδεικνύει και χρόνια γνωριμία τους.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι δεν θυμάται αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες του που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, σημειώνοντας, όμως, πως η επιλεκτική διαρροή συγκεκριμένων αποσπασμάτων συνιστά στοχοποίησή του: «Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, μόνο δικούς μου διαλόγους; Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου. Φοβούνται μήπως επιστρέψω. Αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική».

Ο κ. Καμμένος αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό: «Με τον Τσίπρα διατηρώ ακόμη καλές σχέσεις. Μας χώριζαν και μας χωρίζουν μόνο οι Πρέσπες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Καμμένος έλεγε ότι «έδωσε το όνομα του Μελχισεδέκ στο επιτελείο Τραμπ» και ότι του έβαλαν κοριούς επί ΣΥΡΙΖΑ!

Όπως έγραφε χθες το protothema.gr και προκύπτει από δεύτερη συνομιλία, του Πάνου Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας, που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ (και η οποία βρίσκεται στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση) ο πρώην υπουργός διαβεβαιώνει τον συνομιλητή του ότι το απέστειλε κατευθείαν «το δώσαμε αμέσως… εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τράμπ… τελείωσε» προφανώς για πιο σίγουρο αποτέλεσμα. Η μόνη επιφύλαξη που διατυπώνει ο Πάνος Καμμένος είναι «μήπως είναι δημοκρατικός, ο διοικητής της αμερικανικής βάσης στη Σούδα και. ..αντιδράσει γιατί είναι…».

Η νέα ηχογραφημένη συνομιλία διαψεύδει τον Καμμένο, ο οποίος μετά την δημοσιοποίηση της πρώτης συνομιλίας ισχυρίστηκε ότι «ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

Επίσης διαψεύδει ότι δεν γνώριζε αρκετά καλά τον ξενοδόχο, κατηγορούμενο για εγκέφαλο της μαφίας, αφού ο διάλογός τους είναι εξαιρετικά οικείος με προσφωνήσεις όπως «προεδράρα μου», «αγάπη μου», «θα κατέβω κάτω» ή να «πάμε για ψαράκι» μαζί με τον επίδοξο μητροπολίτη και «θα το κανονίσω εγώ» δηλαδή ο ίδιος ο πρώην υπουργός. Μάλιστα η δεύτερη συνομιλία που είχε γίνει όταν ο Καμμένος είχε επιστρέψει από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και «συνομιλούσε με τους έξω».

Από την καταγραφή όμως της συνομιλίας τους εγείρεται και ένα δεύτερο θέμα, ίσως ακόμη πιο σοβαρό και από τις συνομιλίες για τον διορισμό του μητροπολίτη με τον εγκέφαλο της μαφίας. Από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην μεταξύ τους συνομιλία και από την θέση που αποδίδεται στην καθένα από αυτά, προκύπτει, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ότι η παρακολούθηση του Καμμένου, όταν βρισκόταν σε ξενοδοχείο στο Κολυμβάρι Χανίων έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Το ερώτημα «ποιος και γιατί παρακολουθούσε τον Καμμένο εκείνη την περίοδο», μόλις μπήκε στον δημόσιο διάλογο και προφανώς πρέπει να απαντηθεί.