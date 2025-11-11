Κακοκαιρία: Προβλήματα από τις βροχοπτώσεις στη Λέσβο - Πλημμύρισαν Καλλονή και Σκάλα (vid)

Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω της η καταιγίδα που έπληξε τη Λέσβο όλη τη νύχτα, καθώς το λεκανοπέδιο της Καλλονής μετατράπηκε σε λίμνη, με ποτάμια να ξεχειλίζουν, σπίτια και καταστήματα να πνίγονται και οχήματα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά.

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε μεγάλες ζημιές τόσο στην Καλλονή όσο και στη Σκάλα Καλλονής, όπου οι ποταμοί Αχέρωνας και Τσικνιάς υπερχείλισαν, καταστρέφοντας δρόμους και γεφύρια. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ άνδρες της Πυροσβεστικής απεγκλωβίζουν ηλικιωμένους και οικογένειες από πλημμυρισμένα σπίτια.

Κλειστά τα σχολεία στη δυτική Λέσβο

Με απόφαση του Δημάρχου, όλα τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου θα παραμείνουν σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, κλειστά, για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ιδιαίτερη θλίψη προκαλεί η καταστροφή του ιστορικού γεφυριού της Κρεμαστής, ενός μοναδικού δείγματος παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Λέσβου, που για αιώνες ένωνε τις όχθες του Τσικνιά. Το γεφύρι υπέστη σοβαρές ζημιές από την ορμή των νερών και κινδυνεύει με ολική κατάρρευση.

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ συνεργεία και μηχανήματα προσπαθούν να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για τη χειρότερη πλημμύρα των τελευταίων ετών, με το νερό να ανεβαίνει μέσα σε λίγα λεπτά και να καταπίνει τα πάντα στο πέρασμά του.