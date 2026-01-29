Κακοκαιρία Kristin: Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική - Σε ισχύ έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι πολλές περιοχές της Αττικής, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις πεζών και οχημάτων. Μάλιστα, στο κέντρο της Αθήνας έριξε χαλάζι.

Σημειώνεται, ότι από το πρωί της Πέμπτης ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας Kristin για την οποία η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί συναγερμό.

Νωρίτερα, επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα:

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Ισχυροί νότιοι άνεμοι προκαλούν προβλήματα σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Μικροπροβλήματα καταγράφονται σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι άνεμοι είναι νότιοι νοτιοδυτικοί εντάσεως 5 έως 7 μποφόρ, κατά τόπους στα πελάγη φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τοπικά θυελλώδεις.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των ταχυπλόων πλοίων στον Αργοσαρωνικό, ενώ τα δρομολόγια των πλοίων κλειστού τύπου πραγματοποιούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Παράλληλα, δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ παραμένουν κλειστές οι γραμμές Καβάλα-Πρίνος και Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη. Στη γραμμή Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων ανοικτού τύπου.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία Fast Ferries γνωστοποίησε ότι, λόγω της επικράτησης δυσμενών καιρικών συνθηκών στις περιοχές πλόων του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Αδαμάντιος Κοραής», δεν εκτελείται το προγραμματισμένο δρομολόγιο της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου από Αλεξανδρούπολη, στις 15:00, προς Σαμοθράκη και η επιστροφή του από Σαμοθράκη στις 17:30.

Για την κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών, καθώς οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, το συγκεκριμένο απογευματινό δρομολόγιο μεταφέρεται και θα εκτελεστεί αύριο, με αναχώρηση από Αλεξανδρούπολη στις 07:00 προς Σαμοθράκη (άφιξη 08:45) και επιστροφή από Σαμοθράκη στις 09:30 προς Αλεξανδρούπολη (άφιξη 11:15).

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν τροποποιήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.