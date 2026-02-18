Κακοκαιρία: Καταστροφές προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι - Πού υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Πτώσεις δέντρων και αντικείμενων, διακοπές ρεύματος, αλλά και προβλήματα στις συγκοινωνίες, προκάλεσε ο ισχυρός Βαρδάρης που πνέει στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές ριπές ανέμου που φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις στη Θεσσαλονίκη και επενέβη -μέχρι στιγμής- σε 32 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και 57 για απομάκρυνση αντικείμενων.

Συνολικά, σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας οι πυροσβέστες επιχείρησαν σε 88 περιστατικά για κοπές δέντρων και σε 33 για αφαιρέσεις αντικειμένων. Δεν αναφέρθηκαν πάντως τραυματισμοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, από τις 10:35 χθες το βράδυ έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος - Θεσσαλονίκη, λόγω πτώσης δέντρου επί της γραμμής, η οποία προκάλεσε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση.

Επιπλέον, προβλήματα αναφέρθηκαν στις προσγειώσεις αεροσκαφών στον αερολιμένα «Μακεδονία».

Την ίδια ώρα, διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως στο Μελισσοχώρι, στα Πεύκα, στη Θέρμη κ.α.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να εξασθενίσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Ζημιές και στην Κέρκυρα

Με ριπές ανέμων 110 χιλιομέτρων την ώρα, η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά στη Λάκκα στους Παξούς, ενώ στην Κέκρυρα όπου ήδη είναι τεράστιες οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο, πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Στις περιοχές των Γουβιών, της Αγίας Αικατερίνης και στον οδικό άξονα από τον Άγιο Νικόλαο προς το Σκριπερό, οι πτώσεις δέντρων προκάλεσαν ζημιές στις υποδομές ηλεκτροδότησης, αφήνοντας περιοχές χωρίς ρεύμα. Στην Κασσιώπη, επίσης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση καθώς κυπαρίσσι έπεσε πάνω σε καλώδια του δικτύου μέσης τάσης.

Μήνυμα 112 στην Αιτωλοακαρνανία

Το βράδυ της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία λόγω της ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του Στράτου στο Καστράκι. Το 112 καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου καθώς η ελεγχόμενη υπερχείλιση του φράγματος ενδέχεται να προκαλέσει τοπικά φαινόμενα πλημμυρικού χαρακτήρα στις γύρω περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Κατολισθήσεις σε Ήπειρο και Πελοπόννησο

Στην τοπική κοινότητα Μαζαράκι Πηνείας στην ορεινή ζώνη του δήμου Ήλιδας, οι περίπου 150 κάτοικοι αποκλείστηκαν καθώς κατολίσθηση έκλεισε από χώματα και βράχια και τις δύο εισόδους του χωριού.

Συνεργείο ολοκλήρωσε τις εργασίες ενός πρόχειρου ανοίγματος της μιας εισόδου μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

Στην Αλαγονία του Δήμου Καλαμάτας δύο οικισμοί εκκενώθηκαν οι οικισμοί του Μαχαλά και της Πάνω Μεριάς, ενώ εκτεταμένες είναι οι ζημιές σε ολόκληρο το επαρχιακό δίκτυο, σε όλους τους δρόμους που συνδέουν τα χωριά του Ταϋγέτου.

Οι περιοχές που είναι τα σπίτια είναι κόκκινες περιοχές από το ΙΓΜΕ καθώς υπάρχει φαινόμενο κατολισθήσεων και καθιζήσεων.

Στο Κατάκολο βράχος 40 τόνων που αποκολλήθηκε από το βουνό συγκρατείται από συρματόσχοινα προκειμένου να μην κατρακυλήσει στην πλαγιά και να φτάσει μέχρι την προκυμαία. Κάτω από τον βράχο υπάρχουν περίπου 10 σπίτια τα οποία εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ και ο κεντρικός δρόμος για το λιμεναρχείο παραμένει κλειστός.

Καθυστερήσεις και απαγορευτικό απόπλου

Σημαντικές μεταβολές καταγράφονται σήμερα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια των πλοίων λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν με ορισμένα λιμάνια να έχουν εκδόσει απαγορευτικά απόπλου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς για την εξέλιξη των δρομολογίων πριν την αναχώρησή τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις πλοίων το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 08:00 πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το δρομολόγιο του πλοίου Κνωσσός Παλάς που είναι προγραμματισμένο για τις 09:00 παραμένει αβέβαιο εάν γίνει. Απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί από το λιμάνι του Βόλου για τις Σποράδες ενώ σε ισχύ βρίσκεται επίσης απαγορευτικό για το δρομολόγιο από την Καβάλα προς τη Θάσο.