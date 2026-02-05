Κακοκαιρία: Επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, σήμερα Πέμπτη, στη δυτική Ελλάδα, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν και σήμερα Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός σήμερα Πέμπτη 05/02, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων και αυξημένες συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Συγκεκριμένα, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, οι οποίες προοδευτικά θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και κατά τόπους θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα χαλαζόπτωσης είναι τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης, όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική)

Βροχές θα εκδηλωθούν κατά περιόδους στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, ενώ καταιγίδες αναμένονται κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Παράλληλα, πολύ ενισχυμένοι και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο.

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και την εκδήλωση λασποβροχών.

Απαγορευτικό απόπλου και μεγάλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια πλοίων

Σε ισχύ βρίσκονται ρυθμίσεις και απαγορευτικό απόπλου σε λιμάνια και αναβολές σε συγκεκριμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με την ενημέρωση των λιμενικών αρχών, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από το λιμάνι της Ραφήνας δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Κέα και Κύθνο. Παράλληλα, από το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στον Μαραθώνα δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Νέα Στύρα.

Στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στις ώρες αναχώρησης, που φτάνουν έως και τις πέντε ώρες. Τουλάχιστον δύο πρωινά δρομολόγια μεγάλων οχηματαγωγών – επιβατηγών πλοίων μετατέθηκαν για αναχώρηση μετά τις 12 το μεσημέρι. Οι αναχωρήσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον υπάρξει βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, εκκρεμεί η απόφαση για ακόμη ένα πρωινό δρομολόγιο που ήταν προγραμματισμένο για τις 09:00, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί ή αν θα μετατεθεί και αυτό χρονικά.

Στον Αργοσαρωνικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των ταχύπλοων σκαφών, ενώ τα συμβατικά πλοία εκτελούν δρομολόγια κατά την κρίση των πλοιάρχων και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές αναμένεται στις 12:00, ανάλογα με την εξέλιξη του καιρού.

Παράλληλα, στη Βόρεια Ελλάδα ισχύει απαγορευτικό απόπλου στο δρομολόγιο που συνδέει την Καβάλα με τον Πρίνο.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ακόμη, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης.

Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο