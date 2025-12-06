Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισαν οι ποταμοί Ενιπέας και Πηνειός - Μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμού

Απόρροια της κακοκαιρίας Byron η υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα στη Θεσσαλία και λόγω αυτής ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων. Οι τοπικές αρχές ανησυχούν για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς τα νερά του ποταμού συνεχίζουν να αυξάνονται, με τον κίνδυνο να επηρεαστούν και άλλες περιοχές

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στον οικισμό της #Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των #Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού #Ενιπέα.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 6, 2025

Στο μεταξύ, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι κάτοικοι των περιοχών Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία, οι οποίοι έλαβαν επίσης το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Ομοίως, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει αύξηση της στάθμης των ποταμιών. Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του, στο ύψος του Βαλομανδρίου, το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας ανησυχία για τη συνέχιση της κακοκαιρίας στην περιοχή.

Η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, κ. Χρύσα Ντιντή, μετέβη άμεσα στο σημείο και ενημέρωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρχές, χωρίς όμως να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής. Παρά τις αυξημένες στάθμες, η αντιπεριφερειάρχης διαβεβαίωσε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι επαρκή για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων στην περιοχή.

Bροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι του Σαββάτου - Σύσκεψη στα Μέγαρα για τις πληγείσες περιοχές της κακοκαιρίας

Στο μεταξύ, έως το μεσημέρι του Σαββάτου θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που έχουν εκδηλωθεί στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, τα φαινόμενα από την κακοκαιρία Byron δείχνουν σταδιακά να υποχωρούν καθώς το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού ενώ η κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ υποβαθμίστηκε και πλέον βρίσκεται στο επίπεδο πορτοκαλί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, τα φαινόμενα πιθανώς τοπικά να είναι ισχυρά και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους. Συγκεκριμένα, το Σάββατο (06-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής), μέχρι τις πρωινές ώρες β. στην ανατολική Μακεδονία (κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα), μέχρι τις πρωινές ώρες γ. στη Θεσσαλία, μέχρι τις πρωινές ώρες δ. στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Η κακοκαιρία Byron που έπληξε σχεδόν όλη την Ελλάδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών στην Αττική, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία.

Αναφορικά με την Αττική, αισθητά βελτιωμένη είναι η κατάσταση στους δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλα τα σημεία εκτός από δύο.

Ειδικότερα, τα μοναδικά σημεία που παραμένουν κλειστά είναι στη Νέα Πέραμο η οδός Περάματος από το ύψος της Αγ. Τριάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λιμάνι, και η Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης.

Από προχθές, Πέμπτη 4/12 έως και χθες το πρωί, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Αττική προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στη Δυτική Αττική, (Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα), όπου σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Για το λόγο αυτό σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο δημαρχείο Μεγαρέων με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, για τον συντονισμό και την καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες περιοχές. Παράλληλα, επιχειρησιακά κλιμάκια αναμένεται να αναπτυχθούν από σήμερα στη Δυτική Αττική και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Στόχος της σύσκεψης, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι ο άμεσος συντονισμός για την πλήρη καταγραφή των ζημιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας Byron.