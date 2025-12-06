Κακοκαιρία Byron: Σε επιφυλακή η Θεσσαλία - Υπερχείλισε ο Ενιπέας, εκκενώθηκε οικισμός

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν από νωρίς το πρωί της 6ης Δεκεμβρίου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας μετά την αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112 λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στον οικισμό της #Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των #Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού #Ενιπέα.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές πλησίον της κοίτης του ποταμού να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην περιοχή της Υπέρειας ζητήθηκε προληπτική μετακίνηση προς ασφαλέστερα σημεία και κατεύθυνση προς την περιοχή των Φαρσάλων.

Στο μήνυμα που εστάλη το πρωί, αναφερόταν ότι οι κάτοικοι σε Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία οφείλουν να παραμείνουν σε επιφυλακή λόγω του κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Έκλεισε η διάβαση στην Αμπελιά Φαρσάλων

Λόγω της κακοκαιρίας Byron σημαντικές ζημιές φαίνεται πως έχει υποστεί η διάβαση της Αμπελιάς, στο ύψος της παλαιάς γέφυρας, από την ορμή του ποταμού Ενιπέα. Σύμφωνα με το ifarsala.gr, στα Δενδράκια, ο Ενιπέας κατεβαίνει με ορμή εντός των ορίων του ποταμού.

Στο μεταξύ, χθες Παρασκευή, ο Πηνειός ποταμός κατέβασε τεράστιο όγκο νερού, και υπερχείλισε από τη βασική κοίτη εντός των μεγάλων αναχωμάτων του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων, ακριβώς στο κάτω μέρος στο αγρόκτημα Βαλομανδρίου και διαχέεται στα χωράφια, σύμφωνα με το trikalaola.gr.

Δυτική Θεσσαλία: Σε ετοιμότητα Περιφερειακές Ενότητες και δήμοι για υπερχειλίσεις ποταμών λόγω της κακοκαιρίας

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας και δήμοι της Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις, που συνεχίζονται και σήμερα με αμείωτο ρυθμό έχουν σημάνει συναγερμό για πιθανές υπερχειλίσεις ποταμών.

Σε δηλώσεις προς το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος τονίζουν πως είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όμως λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων βρισκόμαστε σε επιφυλακή και συνεχή έλεγχο της στάθμης των νερών στα ποτάμια της περιοχής.

Bροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι του Σαββάτου - Σύσκεψη στα Μέγαρα για τις πληγείσες περιοχές της κακοκαιρίας

Στο μεταξύ, έως το μεσημέρι του Σαββάτου θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που έχουν εκδηλωθεί στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, τα φαινόμενα από την κακοκαιρία Byron δείχνουν σταδιακά να υποχωρούν καθώς το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού ενώ η κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ υποβαθμίστηκε και πλέον βρίσκεται στο επίπεδο πορτοκαλί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, τα φαινόμενα πιθανώς τοπικά να είναι ισχυρά και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους. Συγκεκριμένα, το Σάββατο (06-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής), μέχρι τις πρωινές ώρες β. στην ανατολική Μακεδονία (κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα), μέχρι τις πρωινές ώρες γ. στη Θεσσαλία, μέχρι τις πρωινές ώρες δ. στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Η κακοκαιρία Byron που έπληξε σχεδόν όλη την Ελλάδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών στην Αττική, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία.

Αναφορικά με την Αττική, αισθητά βελτιωμένη είναι η κατάσταση στους δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλα τα σημεία εκτός από δύο.

Ειδικότερα, τα μοναδικά σημεία που παραμένουν κλειστά είναι στη Νέα Πέραμο η οδός Περάματος από το ύψος της Αγ. Τριάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λιμάνι, και η Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης.

Από προχθές, Πέμπτη 4/12 έως και χθες το πρωί, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Αττική προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στη Δυτική Αττική, (Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα), όπου σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Για το λόγο αυτό σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο δημαρχείο Μεγαρέων με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, για τον συντονισμό και την καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες περιοχές. Παράλληλα, επιχειρησιακά κλιμάκια αναμένεται να αναπτυχθούν από σήμερα στη Δυτική Αττική και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Στόχος της σύσκεψης, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι ο άμεσος συντονισμός για την πλήρη καταγραφή των ζημιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας Byron.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αθηνών λόγω πτώσης βράχων

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αθηνών προχώρησε η Τροχαία λόγω πτώσης βράχων στο οδόστρωμα, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα. Αρχικά έκλεισε η μεσαία και δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας από το ύψος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα, ωστόσο πλέον παραμένει κλειστή μόνο η δεξιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, παραμένουν σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας από χθες λόγω των προβλημάτων, που δημιούργησε η κακοκαιρία Byron, σε τρία σημεία.

Συγκεκριμένα, σε: