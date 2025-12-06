Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί - Διακόπηκαν δρομολόγια τρένων στη Λάρισα

Επικαιροποιήθηκαν από την Τροχαία οι δρόμοι που παραμένουν κλειστοί ή υπάρχουν προβλήματα στην Αττική λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron. Στο μεταξύ, λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα, διεκόπη μέχρι νεωτέρας και κατόπιν εντολή του διαχειριστή υποδομής, η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι και αντίστροφα.

Eιδικότερα, σε ισχύ παραμένουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές διακοπές:

Στη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται εκ νέου μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Λόγω πτώσης βράχων στο 48ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, στο ρεύμα προς Ανάβυσσο, παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορία

Οδός Περάματος (Νέα Πέραμος): Διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Αγίας Τριάδας, στο ρεύμα προς το λιμάνι.

Ιρλανδική διάβαση Λεωφόρου Βραυρώνα: Παραμένει κλειστή στο σημείο της γέφυρας Βρύσης.

Ιρλανδική διάβαση Λεωφόρου Βραυρώνα: Παραμένει κλειστή στο σημείο της γέφυρας Βρύσης. Οδός Βραυρώνος: Κλειστή από το ύψος του αρχαιολογικού χώρου Βραυρώνος έως τη Λεωφόρο Βραυρώνος.

Λεωφόρος Αθηνών: Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Οι αρχές συστήνουν στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις παραπάνω περιοχές και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

Πλημμύρες στον Δομακό: Διακόπηκε η σιδηροδρομική συγκοινωνία Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Παράλληλα, δύσκολη είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται στον Δομοκό και στα χωριά που βρίσκονται στα όρια με τη Λάρισα και την Καρδίτσα λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα. Η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου έχει διακοπεί ενώ, έχει διακοπεί και η σιδηροδρομική συγκοινωνία Αθηνών - Θεσσαλονίκης επειδή οι σιδηροδρομικές γραμμές έχουν καλυφθεί από νερά. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα, με 280 επιβάτες, παραμένει στον σταθμό Λάρισας

Ήδη, μέχρι στιγμής υπάρχουν πολύωρες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τα τρένα που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, ενώ τα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Νέου Μοναστηρίου και της ευρύτερης περιοχής - της ίδιας περιοχής που είχε υποστεί καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel. Το τοπικό οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί σε πολλά σημεία, έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία και λαμβάνονται μέτρα και από τον δήμο Δομοκού αλλά και από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στην περιοχή υπάρχει ύφεση των καιρικών φαινομένων γεγονός που επιτρέπει την παρέμβαση με μηχανήματα.

Προβλήματα σε δρόμους της Κεντρικής Μακεδονίας

Στο μεταξύ, σοβαρά προβλήματα έχουν προκύψει και σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς η έντονη βροχόπτωση έχει καταστήσει ορισμένες διαδρομές απροσπέλαστες.

Συγκεκριμένα, στην Πιερία έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Κονταριώτισσας – Δίου, στο ύψος της διασταύρωσης Βροντούς, ενώ παραμένουν από χθες τα προβλήματα στη δημοτική οδό από Ν. Έφεσο έως Κονταριώτισσα, στο ρέμα «Ζηλλιάνα», στο ρέμα «Καντίρ» στη Λεπτοκαρυά, καθώς και σε δύο ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λεπτοκαρυάς – Σκοτίνας.

Στη Χαλκιδική έχει διακοπεί από χθες η κυκλοφορία στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορμύλιας – Βραστάμων, στο 1ο χιλιόμετρο της παραλιακής οδού Καλυβών – Γερακινής με κατεύθυνση από Καλύβες προς Γερακινή, καθώς και στο 1ο και 2ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου. Προβλήματα υπάρχουν επίσης σε ιρλανδικές διαβάσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μ. Παναγίας και Ολυμπιάδας.

Στην Ημαθία, οι δυσκολίες συνεχίζονται σε ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λαζοχωρίου – Βέροιας και Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Οι περιοχές έχουν την κατάλληλη σήμανση, ενώ προειδοποιητικές πινακίδες ενημερώνουν τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα πλημμυρισμένα τμήματα, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.