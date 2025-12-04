Κακοκαιρία Byron: Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική, ήχησε το 112 - Κλειστά σχολεία σε πολλές περιφέρειες, τι ισχύει για δημόσιες υπηρεσίες

Ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» την Αττική από τις 5 το απόγευμα, προκαλώντας έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ λίγο μετά τις 7 στάλθηκε μήνυμα από το 112 για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και προσοχή στους υπόγειους χώρους. Η κατάσταση στον νομό θα είναι δύσκολη μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο, ενώ τα μαθήματα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο παιδείας θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί σε Πειραιώς, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης. Κλειστή είναι η οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας, όπως και επίσης η Ε.Ο. Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντούρκο έως το ύψος της Μαυρολίμνης.

Ήδη, η Πυροσβεστική έχει δεχτεί πάνω από 80 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, στον Πειραιά, στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας Byron

Μηνύματα 112 σε Εύβοια, Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες

Μηνύματα από το 112 στάλθηκαν σε Εύβοια, Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες προκειμένου να αποφευχθούν οι άσκοπες μετακινήσεις.

Μπλάκ άουτ στην Ερμού

«Μπλακ άουτ» σημειώθηκε στην Ερμού λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, χωρίς ρεύμα έμεινε η Ερμού και άλλοι δρόμοι του κέντρου, καθώς λόγω της νεροποντής πολλά καταστήματα βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

Στην περιοχή ηχούν συναγερμοί, ενώ εργαζόμενοι προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση.

Μήνυμα 112 για άσκοπες μετακινήσεις

Μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι της περιφέρειας Αττικής στις 19:00 το απόγευμα, προκειμένου να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινησεις λόγω της κακοκαιρίας.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί αυτή τη στιγμή

Η Τροχαία αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή (22:15) παραμένουν σε ισχύ οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

1) Ε.Ο Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρεύματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

2) Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρεύματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Μάνδρας

3) Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

4) Λεωφόρος Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Ανθέων έως την οδό Α Παπανδρέου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Υπουργείο Εργασίας: Σύσταση για τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων εξαιτίας της κακοκαιρίας και τηλεργασία

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνει την υποχρέωση των εργοδοτών στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν από την κακοκαιρία να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως όσους απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιχειρήσεις-εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στον χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, τονίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέραν της προβλεπόμενης παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, (κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας κλπ) να προβούν και στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών, καθώς προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων.

Γενικότερα, για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το υπουργείο απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Αναστολή λειτουργίας Εκπαιδευτικών δομών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΥΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην Περιφέρεια Αττικής, δεν θα λειτουργήσουν αύριο Παρασκευή (5/12) οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, η Πειραματική Επαγγελματική Σχολή (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), η Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.

Αναστέλλεται η απεργία των ταξί λόγω της κακοκαιρίας

Κανονικά θα κυκλοφορήσουν μετά τις έξι το πρωί αύριο τα ταξί στην Αττική. Λόγω της κακοκαιρίας και για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων οι ιδιοκτήτες ταξί αποφάσισαν να αναστείλουν την απεργία τους που είχαν εξαγγείλει έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ έχει ως εξής:

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), δείχνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και έχοντας ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών, αναστέλλει την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για αύριο.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ιδίως σε μια ημέρα όπου οι ανάγκες μετακίνησης ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το Σ.Α.Τ.Α. θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων.

Κλειστά τα σχολεία σε νησιά των Κυκλάδων την Παρασκευή

Με απόφαση των κατά τόπους Αρχών κλειστά θα είναι την Παρασκευή τα σχολεία στη Σαντορίνη, την Ίο και την Ανάφη.

Μεγάλα προβλήματα στη Λακωνία από την ισχυρή καταιγίδα

Πατάλληλα, πολύ μεγάλα προβλήματα έχει δημιουργήσει το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στη Λακωνία, όπου όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε συναγερμό και δουλεύει ασταμάτητα για την αποκατάσταση των προβλημάτων, ενώ προχώρησε σε απεγκλωβισμούς πολιτών που παγιδεύτηκαν σε περιοχές, οι οποίες βούλιαξαν στην κυριολεξία από την καταιγίδα.

Οι ισχυρές καταιγίδες που «χτύπησαν» τον νομό και κυρίως το δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, μετά το μεσημέρι, προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα χωριά, έκλεισαν δρόμοι από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά που κατέβασαν οι χείμαρροι ενώ, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με ειδικά οχήματα για την απομάκρυνση πολιτών από επικίνδυνες περιοχές.

Βίντεο από επιχείρηση απεγκλωβισμού στον Διρό:

Στο σχετικό υλικό που δημοσιεύθηκε από το Forecast Weather Greece καταγράφονται οι προσπάθειες των διασωστών μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με ισχυρή ροή νερού και περιορισμένη ορατότητα, καθώς προσεγγίζουν το όχημα και απομακρύνουν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους. Η οργανωμένη επιχείρηση και η άμεση ανταπόκριση των σωστικών συνεργείων συνέβαλαν ώστε ο απεγκλωβισμός να ολοκληρωθεί χωρίς σοβαρότερους τραυματισμούς.

Συνολικά η Πυροσβεστική πραγματοποίησε πέντε μεταφορές πολιτών, μία από την Αρεόπολη και 4 από το Γύθειο, ενώ έχει λάβει κλήση για τρία άτομα που έχουν εγκλωβιστεί σε παραλιακό κατάστημα στο Βαθύ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχουν κίνδυνο και αναμένεται να πέσει η στάθμη των υδάτων για να μπορέσουν να τους απομακρύνουν.

Παράλληλα η Πυροσβεστική έχει λάβει 10 κλήσεις για πλημμύρες από την Αρεόπολη και το Γύθειο, όπου όλοι οι δρόμοι μετετράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των φερτών υλικών έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αιγών- Καστάνιας του δήμου Ανατολικής Μάνης, καθώς και στην επαρχιακή οδό Τάραψας- Μονεμβασιάς, από το 22ο χιλιόμετρο, όπου καταβάλλονται προσπάθειες από τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία στους επαρχιακούς δρόμους Σπάρτης- Γυθείου, Γυθείου- Αρεόπολης και από Γύθειο προς Πλάτανο και Κονάκια της Ανατολικής Μάνης, αλλά αποκαταστάθηκε.

Μεγάλα ύψη βροχής στην Πελοπόννησο, την Πιερία και την Αττική

Παράλληλα, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται σήμερα Πέμπτη (4/12), κυρίως στην Πελοπόννησο, την Πιερία και την Αττική.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 16:00 σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 109.6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101.2 mm.

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στην Αττική, όπου σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών, τα ισχυρότερα φαινόμενα καταγραφήκαν στα δυτικά τμήματα του νομού. Συγκεκριμένα στη Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν 71.4 mm, στα Βίλια 67.6 mm και στη Σαλαμίνα 33.8 mm, μέχρι τις 16:00 της Πέμπτης.

Κεφαλογιάννης στην διυπουργική σύσκεψη: Η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, λόγω της κακοκαιρίας “BYRON” που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώνεται πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στη σύσκεψη ζητήθηκε από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα, να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) από όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες κατά τη διάρκεια του φαινομένου ώστε να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης ανέφερε σε δήλωσή του πως «από χθες, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, έχει ειδοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Για το επόμενο διήμερο ζητώ αυξημένη προσοχή. Οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, προκειμένου να διασφαλίσουμε όλοι μαζί την ασφάλειά μας».

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία Byron

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, λόγω της κακοκαιρίας «BYRON» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Σήμερα Πέμπτη (4/12) θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου, (ιδιαίτερα σε Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Αύριο Παρασκευή (5/06) τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στην Πιερία, την Ημαθία, τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το πρωί του Σαββάτου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες: Αττικής, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου (με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου), Κρήτης, Μακεδονίας (με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης), Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Τέλος, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο Παρασκευή (5/12) στις 12.00.

Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου λόγω της κακοκαιρίας Byron

Σύμφωνα με απόφαση των Δημάρχων, αναστολή λειτουργίας των σχολείων έχει αποφασιστεί για αύριο, Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, στους ακόλουθους δήμους:

Στην Κατερίνη, τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά αύριο Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών. Τόσο σήμερα το απόγευμα, όσο και αύριο Παρασκευή (απόγευμα), κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια. Επίσης, αύριο δεν θα λειτουργήσουν και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Στη Ρόδο, όλα τα σχολεία του Δήμου Ρόδου θα παραμείνουν κλειστά, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή καθώς η Ρόδος προβλέπεται να αντιμετωπίσει έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Στη Σαντορίνη, λόγω των ισχυρών ανέμων, των έντονων βροχοπτώσεων και των κινδύνων στην κυκλοφορία, ο Δήμος Θήρας, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.

Στην Τήλο, ο Δήμος ενημερώνει τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Στη Σύμη, εξαιτίας των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.

Στο Καστελόριζο, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία λόγω των επικείμενων καιρικών φαινόμενων που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί τις επόμενες ώρες.

Ο Δήμος Μεγαρέων ενημέρωσε ότι, για προληπτικούς λόγους που σχετίζονται με την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μεγαρέων αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστές και δε θα λειτουργήσουν.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, Πέμπτη, έχουν μείνει κλειστά τα σχολεία σε Ύδρα, Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και στα Κύθηρα.

Πλημμύρες σε Ζάκυνθο, Λίνδο και Γύθειο

Όπως αναφέρει το imerazante, στις Αλυκές Ζακύνθου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες σε δρόμους και χωράφια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά.

Πηγή:imerazante

Την ίδια ώρα, στο χωριό Πλάτανος στο Γύθειο, σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα, ζώα και αγροτικά μηχανήματα έχουν καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού λόγω της κακοκαιρίας.

Αντιμέτωπη με εκτεταμένες πλημμύρες βρίσκεται και η περιοχή της Λίνδου στη Ρόδο.

Κατέρρευσε τμήμα οικοδομής από την κακοκαιρία στο Ηράκλειο

Σημειώνεται ότι, ισχυρή βροχή, σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους, οδήγησε σε κατάρρευση μέρους οικοδομής στην οδό Σάκη Καράγιωργα, κοντά στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, με τα υλικά να καταλήγουν στο οδόστρωμα.

Πηγή: neakriti.gr

Σύμφωνα με το βίντεο και τις εικόνες που δημοσιεύει το neakriti.gr, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα κυριολεκτικά από τύχη, καθώς ουδείς διερχόμενος πέρασε από το σημείο, γιατί αλλιώς, δύσκολα θα είχαν αποφευχθεί τα χειρότερα.

Το σημείο αποκλείστηκε, καθώς μεγάλες πέτρες και μπάζα κάλυψαν ολόκληρο το πλάτος του δρόμου, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Δρόμος στην Ιεράπετρα «κόπηκε» στα δύο από χείμαρρο

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην Ιεράπετρα από την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε την νύχτα.

Όπως αναφέρει το Creta24.gr, το επαρχιακό οδικό δίκτυο, ειδικά στο τμήμα από Κουτσουνάρι έως Κουτσουρά, κρίνεται επικίνδυνο με την δημοτική αρχή να απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στη συγκεκριμένη διαδρομή.

Οι μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουν μεταφέρει πέτρες και φερτά υλικά στους δρόμους, ενώ σε συγκεκριμένα σημεία η κυκλοφορία έχει διακοπεί. Στο σημείο βρίσκονται μηχανήματα του δήμου για την αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Αντίστοιχη η κατάσταση και στο τμήμα Φέρμα – Μαύρος Κόλυμπος, όπου η πυροσβεστική επιχείρησε για τον απεγκλωβισμό ενός οδηγού που «κόλλησε» με το αυτοκίνητό του στις λάσπες.

Μάλιστα ο δρόμος, κοντά στο δασάκι του Κουτσουρά έχει κοπεί στα δύο από ορμητικό χείμαρρο.

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Σφοδρές καταιγίδες μεγάλης διάρκειας τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ (3/12) , που επικαιροποιήθηκε σήμερα χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα:

1. Σήμερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (5/12) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.