Κ. Τασούλας: Συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, η οποία εορτάζεται στις 5 Δεκεμβρίου και κατά την οποία στη χώρα μας τιμάται η Ημέρα του Εθελοντή Πυροσβέστη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος ενημέρωσαν τον κ. Τασούλα για την δράση και την προσφορά τους στην πυρασφάλεια της πατρίδας, συζήτησαν τα θέματα που τους απασχολούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές που δεν διαθέτουν πυροσβεστική υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε, εκ μέρους της Πολιτείας και του ιδίου προσωπικά, την ευγνωμοσύνη του ελληνικού λαού για την ηρωική προσπάθεια που καταβάλλουν, και μάλιστα εθελοντικά, για τη διάσωση και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του δάσους και της περιουσίας. «Είστε στην πρώτη γραμμή της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού. Η Πολιτεία, τιμά και υπολογίζει την προσφορά σας», τόνισε ο κ. Τασούλας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του ΔΣ Σεραφείμ Τσιουγκρής, ο αντιπρόεδρος Παύλος Κόκκος, η γενική γραμματέας Σοφία Ταβαντζοπούλου, ο ταμίας Δημήτριος Σίσκος, ο αναπληρωτής γραμματέας Αλέξανδρος Ζαφειρίου και τα μέλη Χαράλαμπος Ζάχαρης, Παναγιώτης Τζαμαλής, Γεράσιμος Ζουμπλιός.