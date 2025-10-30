Κ. Λαγουβάρδος για τη λειψυδρία στον Μόρνο: Σε κίνδυνο η Αττική

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τη λίμνη Μόρνου, τον βασικό ταμιευτήρα που τροφοδοτεί με νερό την Αττική, καθώς η στάθμη του νερού έχει υποχωρήσει δραματικά, φανερώνοντας τμήματα του βυθισμένου χωριού που είχε καλυφθεί όταν δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τα αποθέματα νερού στον Μόρνο εμφανίζονται μειωμένα κατά 44% σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων ετών, ενώ η συνολική ποσότητα νερού στους ταμιευτήρες της χώρας έχει πέσει στα 377 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, από 596 εκατομμύρια πέρυσι την ίδια εποχή, συνολικά στη χώρα.

Ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στην ΕΡΤ εξήγησε ότι η μείωση οφείλεται κυρίως σε παρατεταμένη ξηρασία και έλλειψη χιονοπτώσεων τα δύο τελευταία χρόνια.

Όπως σημείωσε, «οι μετρήσεις από τους δύο σταθμούς του Αστεροσκοπείου στη λεκάνη του Μόρνου δείχνουν τη χαμηλότερη επίδοση βροχοπτώσεων της τελευταίας δεκαετίας», ενώ η επιφάνεια της λίμνης έχει περιοριστεί από 14-15 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε μόλις 8.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι «αν δεν υπάρξουν επαρκείς βροχές και χιονοπτώσεις τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, την άνοιξη θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα επάρκειας νερού». Τόνισε επίσης ότι η έλλειψη χιονοκάλυψης είναι ακόμη πιο ανησυχητική, καθώς «τα χιόνια τροφοδοτούν πιο σταθερά και αποδοτικά τους ταμιευτήρες από ό,τι οι έντονες βροχές».

Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη τεχνικών έργων και καμπανιών εξοικονόμησης νερού, επισημαίνοντας ότι «το νερό είναι αγαθό που δεν θα είναι πάντα δεδομένο».

Η ΕΥΔΑΠ παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ ειδικοί τονίζουν πως, εφόσον συνεχιστεί η ανομβρία, η χώρα μπορεί να βρεθεί μπροστά σε νέο κύκλο περιορισμών στην κατανάλωση νερού, όπως είχε συμβεί το 1993.