Κ. Δημογλίδου: Συνεχίζονται οι έρευνες για ΟΠΕΚΕΠΕ - Σύντομα θα έχουμε νέες ανακοινώσεις

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε το πρωί της Τρίτης η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία και σημείωσε πως η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας συνεχίζει την έρευνα μετά τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν επίσημα και από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

«Φυσικά και συνεχίζουν να δίνουν στοιχεία στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές. Άλλωστε, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διατάχτηκε προκαταρκτική σε αυτήν την υπηρεσία», υπογράμμισε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., στον ΣΚΑΙ, εκτιμώντας πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν εκ νέου ανακοινώσεις με νέα αποτελέσματα.

«Εδώ συμμετείχε η Υπηρεσία για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχει και η ΕΛΑΣ - η Οικονομική Αστυνομία συγκεκριμένα - με διασταυρώσεις ύποπτων ΑΦΜ», πρόσθεσε.