Κ. Δημογλίδου: Πέντε έως έξι άτομα πίσω από την επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης - Υπάρχει βίντεο

Ομάδα περίπου 5-6 ατόμων πραγματοποίησε την επίθεση με βόμβες μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με όσα δήλωσε το πρωί της Δευτέρας η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η κ. Δημογλίδου ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι «τα άτομα εμφανίστηκαν από διαφορετικές κατευθύνσεις, προκάλεσαν φθορές και σε υπηρεσιακό όχημα και στη συνέχεια διέφυγαν, επίσης προς διαφορετικές κατευθύνσεις».

Τόνισε ότι στην περιοχή «υπάρχει καλό βιντεοληπτικό υλικό, παρότι οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους», σημειώνοντας πως «όπως φαίνεται, προσέγγισαν το σημείο από μεγάλη απόσταση με καλυμμένα χαρακτηριστικά».

Χαρακτήρισε την επίθεση «εγκληματική πράξη», υπογραμμίζοντας ότι «η χρήση μολότοφ συνιστά απόπειρα ανθρωποκτονίας». Διευκρίνισε επίσης πως «υπήρχε σκοπός, και η κατάθεσή του είναι σημαντική· η πρώτη του αντίδραση ήταν να ζητήσει ενισχύσεις και να σβήσει την πυρκαγιά».

Μετά την επίθεση πραγματοποιήθηκαν 14 προσαγωγές, με όλα τα άτομα να αφήνονται ελεύθερα λίγες ώρες αργότερα.