K. Δημογλίδου για μαφία Κρήτης: Σχεδίαζαν να τοποθετήσουν εκρηκτικό μηχανισμό σε δικηγόρο

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στο Mega για την υπόθεση της μαφίας στην Κρήτη, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποκλείονται περαιτέρω συλλήψεις.

Όπως εξήγησε, από τους 49 συλληφθέντες οι 16 ήταν ήδη προφυλακισμένοι, ενώ έχουν προφυλακιστεί ακόμη 31, κυρίως αρχηγικά και διαβαθμισμένα μέλη της οργάνωσης. Οι δύο που είχαν αφεθεί ελεύθεροι στην πρώτη δικογραφία συνελήφθησαν εκ νέου για τη δεύτερη και απολογούνται στον ανακριτή.

Παράλληλα, υπάρχουν 40 κατηγορούμενοι που δεν έχουν ακόμη κληθεί να δώσουν εξηγήσεις. Σχετικά με πιθανές νέες συλλήψεις, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι «δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει».

Αναφερόμενη σε περιστατικά σοβαρής επικινδυνότητας, σημείωσε ότι οι δράστες σχεδίαζαν να τοποθετήσουν εκρηκτικό μηχανισμό σε δικηγόρο, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για την προφυλάκιση ενός μέλους της οργάνωσης, δείχνοντας ότι δεν υπολόγιζαν ούτε την ανθρώπινη ζωή μπροστά στο παράνομο όφελος.

Η εκπρόσωπος τόνισε ότι η αστυνομία διαθέτει ακόμη μεγάλο όγκο αποδεικτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων απομαγνητοφωνήσεων, που δεν έχει παραδοθεί στον ανακριτή και μπορεί να φέρει νέα στοιχεία στην υπόθεση.