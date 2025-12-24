Ισχυρή βροχόπτωση στην Αττική - Διακοπές ρεύματος και δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων

Ισχυρή κακοκαιρία σαρώνει από το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12) την Αττική, με έντονες καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα σε περιοχές όπως το Παγκράτι, τα Ιλίσια, η Καισαριανή, ο Βύρωνας, το Σύνταγμα, η Νέα Σμύρνη, οι Αμπελόκηποι, η Αγία Παρασκευή, ο Υμηττός, η Δάφνη, ο Άλιμος, η Παλλήνη και ο Γέρακας.

Σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας παρατηρούνται συσσωρεύσεις υδάτων, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε χειμάρρους και η κυκλοφορία να διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσχέρεια και μεγάλες καθυστερήσεις.



Επιπλέον αποτέλεσμα της κακοκαιρίας ήταν και οι διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, προβλήματα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής σε Παγκράτι, Βύρωνα και Γκύζη, τα οποία θα αποκατασταθούν μέσα στις επόμενες ώρες.

Ειδικότερα, σε Παγκράτι και Βύρωνα η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μετά τις 18:30, ενώ στου Γκύζη περίπου μισή ώρα αργότερα, δηλαδή στις 19:00.

Επίσης, η Πυροσβεστική έχει δεχθεί περίπου 50 κλήσεις για άντληση υδάτων σε διάφορες περιοχές, σε αρκετές περιοχές υπήρξαν διακοπές ρεύματος, ενώ μετ' εμποδίων διεξαγόταν οι κυκλοφορία στους δρόμους της πρωτεύουσας λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 να καταγράφεται στη Δάφνη Αττικής με 78 mm.

Ακολουθούν, ο Άλιμος με 77mm και ο Βύρωνας Αττικής με 75.4, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr πλησίασαν τα 60mm (58.8 mm).

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη. Ειδικότερα στο Γκάζι καταγράφηκαν 59mm βροχής.