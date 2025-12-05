Συνεχίζεται με μεγάλη ένταση η κακοκαιρία Byron - Πλημμυρικά φαινόμενα και κλειστοί δρόμοι στην Αττική (pics&vids)

Με μεγάλη ένταση συνεχίζεται η κακοκαιρία Byron που πλήττει από χθες όλη την Ελλάδα προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας, θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12).

Στην Αττική από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ αρκετά έντονη είναι και η κεραυνική δραστηριότητα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 123 κλήσεις, εκ των οποίων οι 90 αφορούν αντλήσεις υδάτων, οι 19 κοπές δέντρων και οι 14 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, κυρίως λόγω της ακινητοποίησης των οχημάτων τους στους δρόμους.

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως σε νότια προάστια, Πειραιά, δυτική Αττική και δήμο Αθηναίων.

Επιπλέον, η Πυροσβεστική έχει κληθεί για παροχή βοήθειας στο Κερατσίνι, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, καθώς λόγω της συσσώρευσης υδάτων έχουν ακινητοποιηθεί οχήματα.

Λόγω της συσσώρευσης υδάτων από τις ισχυρές βροχοπτώσεις έκλεισαν δρόμοι στην Αττική, ακόμη και βασικοί οδικοί άξονες, μεταξύ των οποίων και η Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου, στη Νέα Πέραμο. Γίνεται μικρή εκτροπή από τον παράδρομο της Εθνικής Οδού.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση παραμένουν σε ισχύ διακοπές κυκλοφορίας σε 9 σημεία:

Επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης, Οδό Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας Οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπατων Λ. Αθηνών από το ύψος του Σχιστού - Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική Οδό Οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου Ν.Ε.Ο.Α.Κ από το 32ο χλμ έως την έξοδο προς Νέα Πέραμο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο

Κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Κόρινθο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν όλη τη νύχτα την Αττική και σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Στο σημείο έχει προκληθεί κατολίσθηση και νερά γέμισαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η Τροχαία να έχει διακόψει την κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Συνεργεία της Ολυμπίας Οδού και της Περιφέρειας, προσπαθούν με γερανούς να απομακρύνουν όλα αυτά τα φερτά υλικά, τα χώματα και τις πέτρες από το οδόστρωμα.

Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 22.00 καταγράφηκαν στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, πέντε περιοχές κατέγραψαν ύψη βροχής άνω των 100 χιλιοστών. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00, σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 136 mm, ενώ ακολουθεί η Βλυχάδα Αττικής με 110.4 mm.

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στο κέντρο της Αθήνας, όπου σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr, στο Γκάζι καταγράφηκαν 62 mm μέχρι τις 22:00 της Πέμπτης 04/12.

Σοβαρά προβλήματα στη Λακωνία

Ειδικότερα στη Λακωνία, οι ισχυρές καταιγίδες που «χτύπησαν» το νομό και κυρίως τους δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, μετά το μεσημέρι, προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα χωριά, έκλεισαν δρόμοι από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά που κατέβασαν οι χείμαρροι ενώ, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με ειδικά οχήματα για την απομάκρυνση πολιτών από επικίνδυνες περιοχές.

Σε πλήρη ετοιμότητα θα παραμείνουν καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας, Πολιτική Προστασία, Περιφέρεια και Δήμοι στην Λακωνία, για να αντιμετωπίσουν τυχόν νέα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από ενδεχόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, οι τεχνικές υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης, αλλά και μηχανήματα ιδιωτών επιχειρούσαν συνεχώς στις περιοχές που έχουν καταγραφεί πλημμυρικά φαινόμενα και καταπτώσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

Όπως είπε, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, «το εθνικό οδικό δίκτυο είναι ανοικτό, ενώ ένα μεγάλο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου έχει ήδη καθαρισθεί, αλλά καταγράφονται ακόμη προβλήματα από καταπτώσεις και συσσώρευση υδάτων».

Επίσης, όπως πρόσθεσε, «σε δρόμους του Δήμου Ευρώτα υπάρχουν ακόμη νερά, αλλά αύριο εκτιμώ ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού».

Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «από σήμερα Παρασκευή αναμένεται να ξεκινήσει η αναλυτική καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας, σε σπίτια, καταστήματα, αγροτικές καλλιέργειες και εξοπλισμό».

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει ο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μετά την ολοκλήρωση διυπουργικής συντονιστικής σύσκεψης έκανε λόγο για ένα «διήμερο έντονης κακοκαιρίας» ενώ ζήτησε αυξημένη προσοχή απ' όλους.

Την Παρασκευή συνεδρίασε συνεδριάζει εκ νέου η Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να αξιολογήσει τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπό εξέλιξη κακοκαιρία.

Σε ποιες περιοχές ήχησε το 112

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Μάνδρας καλώντας τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Επιπλέον διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 έχουν σταλεί σε πολλές περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Ανατολική Μάνη, Ευρώτα, Πιερία, Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Κυκλάδες προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Όπως επισημαίνεται στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα, το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευήκακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία

στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδε

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Αττική και σε 11 δήμους της χώρας

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημέρωσε ότι σήμερα Παρασκευή θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε 11 δήμους της χώρας. Παράλληλα, από την Περιφέρεια Αττικής ανακοινώθηκε ότι όλα τα σχολεία της Αττικής θα παραμείνουν κλειστά.

Κακοκαιρία στην Αθήνα - Πηγή: (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Αναλυτικά, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στους εξής δήμους:

Δήμος Ορεινής Καλαμπάκας

Δήμος Δίου Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ επεσήμανε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.