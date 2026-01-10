Ινδονησία: Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν
10/01/2026 • 17:29 / Τελευταία Ενημέρωση: 17:57
Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών έγινε σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 77 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.

Η ινδονησιακή γεωφυσική υπηρεσία BMKG ανέφερε μέγεθος 7,1 Ρίχτερ, σε βάθος 17 χλμ. Επίσης, ανέφερε μερικούς μεταγενέστερους σεισμούς. 

Η BMKG δήλωσε ότι οι σεισμοί δεν υπάρχει κίνδυνος για εκδήλωση τσουνάμι.

Κάτοικοι του Μανάντο, στο βόρειο άκρο του νησιού Σουλαουέσι, δήλωσαν ότι ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός στην περιοχή. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές.

Η Ινδονησία βρίσκεται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού», μια περιοχή με υψηλή σεισμική δραστηριότητα όπου συναντώνται πολλαπλές τεκτονικές πλάκες και οι σεισμοί είναι συχνές.

