Ινδονησία: Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν

Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών έγινε σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 77 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.

6.7 earthquake - 235 km NNW of Tobelo, Indonesia. Jan 10 14:58:26 UTC (5m ago, depth 76 km)https://t.co/eBkzD8Xg2X pic.twitter.com/ynE6qT8X6o — Earthquakes (@NewEarthquake) January 10, 2026

Η ινδονησιακή γεωφυσική υπηρεσία BMKG ανέφερε μέγεθος 7,1 Ρίχτερ, σε βάθος 17 χλμ. Επίσης, ανέφερε μερικούς μεταγενέστερους σεισμούς.

Η BMKG δήλωσε ότι οι σεισμοί δεν υπάρχει κίνδυνος για εκδήλωση τσουνάμι.

Κάτοικοι του Μανάντο, στο βόρειο άκρο του νησιού Σουλαουέσι, δήλωσαν ότι ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός στην περιοχή. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές.

Η Ινδονησία βρίσκεται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού», μια περιοχή με υψηλή σεισμική δραστηριότητα όπου συναντώνται πολλαπλές τεκτονικές πλάκες και οι σεισμοί είναι συχνές.