Ηλεκτρικά λεωφορεία αντικαθιστούν από σήμερα τις γραμμές 17 και 20 του τρόλεϊ

Από σήμερα, Δευτέρα, οι γραμμές του τρόλεϊ 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία, καθώς είναι σε εξέλιξη από την Κυριακή το ξήλωμα των καλωδίων.

Προβλέπεται πως συνολικά θα αποξηλωθεί το 70% του συνολικού δικτύου, σε Αθήνα και Πειραιά, με 143 χλμ καλωδίων να απομακρύνονται.

Κ. Κυρανάκης: Η ιστορία των τρόλεϊ αξίζει σεβασμό - Ευθύνη μας η επόμενη μέρα

Το χρονοδιάγραμμα τόσο για την αποξήλωση όσο και την αντικατάστασή τους αναμένεται να διαρκέσει 18 μήνες, όπως σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Όπως ανέφερε ο κ. Κυρανάκης, ξεκινά η κατάργηση του 70% των εναέριων καλωδίων, αρχικά στον Πειραιά και στη συνέχεια στην Αθήνα, απελευθερώνοντας τον αστικό ορίζοντα και μειώνοντας τα κόστη συντήρησης. Στο πλαίσιο της μετάβασης, οι γραμμές 17 και 20 θα αντικατασταθούν από σύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία.

«Η ίδια καθαρή ενέργεια που παρείχε το τρόλεϊ για δεκαετίες τώρα μπορεί να καλυφθεί από τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Σήμερα αποχαιρετούμε σταδιακά τα τρόλεϊ όχι με ευκολία αλλά με σεβασμό σ' αυτά που προσέφεραν και ως οχήματα αλλά και ως εργαζόμενοι τόσα χρόνια στους πολίτες», πρόσθεσε.

Επίσης, δήλωσε πως δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας, αντίθετα θα γίνουν νέες προσλήψεις οδηγών και μισθολογικές αυξήσεις, ενώ τα δρομολόγια θα γίνουν πιο συχνά και πιο αξιόπιστα, με καλύτερες χρονοαποστάσεις και εξυπηρέτηση των επιβατών.

Τα οικονομικά οφέλη και τα ηλεκτρικά λεωφορεία

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΑΣΑ, το σχέδιο αντικατάστασης των τρόλεϊ με ηλεκτρικά λεωφορεία επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη:

Εξοικονόμηση άνω του 50% στο λειτουργικό κόστος.

Η τιμή αγοράς για κάθε 2 νέα τρόλεϊ αντιστοιχεί σε 3 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία.

Εξοικονόμηση 20.000.000 ευρώ από τα κόστη αντικατάστασης και συντήρησης του παλαιωμένου δικτύου.

Τι αλλάζει για επιβάτες και εργαζόμενους

Όπως διευκρινίζεται, οι γραμμές και τα δρομολόγια δεν καταργούνται, αλλά θα εκτελούνται πλέον από λεωφορεία, γεγονός που σταδιακά θα οδηγήσει σε πύκνωση των δρομολογίων.

Όσον αφορά τα 44 χιλιόμετρα καλωδίων που θα παραμείνουν, αυτά εντοπίζονται κυρίως σε μεγάλες ευθείες. Εκεί θα αξιοποιηθούν τα εναπομείναντα τρόλεϊ που έχουν ακόμη χρόνια ζωής, πυκνώνοντας αισθητά τη συχνότητα διέλευσης στα συγκεκριμένα τμήματα.

Από πλευράς υπουργείου και ΟΑΣΑ επισημαίνεται ότι το σχέδιο διασφαλίζει πλήρως το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού, καθώς το σύνολο των εργαζομένων θα συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία στην ΟΣΥ.