Η Τουρκία απαγόρευσε την είσοδο στον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη ως «επικίνδυνο για τη χώρα» - Η αντίδραση της ΕΣΗΕΜ-Θ

Tην έντονη διαμαρτυρία της για την ενέργεια των τουρκικών Αρχών να απαγορεύσουν την είσοδο στην Τουρκία στον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη, που συμμετείχε σε πολυμελή αποστολή μελών της Ένωσης στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την επίσκεψη στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, την οποία οργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ εκφράζει η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης.

«Ο συνάδελφος, γνωστός για την πολυετή και αξιόπιστη επαγγελματική του πορεία, αλλά και για το εκτεταμένο δημοσιογραφικό-ερευνητικό έργο του σχετικά με τον Ποντιακό Ελληνισμό, ενημερώθηκε από την τουρκική Αστυνομία στα σύνορα ότι του απαγορεύεται η είσοδος στην Τουρκία, χωρίς καμία σαφή αιτιολόγηση πέραν του χαρακτηρισμού του ως “ανεπιθύμητου προσώπου, επικίνδυνου για τη χώρα”. Η ενέργεια αυτή μαρτυρεί την ανελεύθερη αντίληψη των τουρκικών Αρχών σχετικά με τη δημοσιογραφία και την Ενημέρωση, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος των δημοσιογράφων να κινούνται, να ερευνούν και να μεταδίδουν πληροφορίες χωρίς περιορισμούς», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ένωσης.

Το ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ, όπως διευκρινίζεται, πέρα από τις άμεσες ενέργειές του την περασμένη Παρασκευή 17/10 για την ασφαλή επιστροφή του Νίκου Ασλανίδη σε ελληνικό έδαφος, συναντήθηκε χτες, Σάββατο 18/10, με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Πρέσβη Κωνσταντίνο Κούτρα, και συζήτησε μαζί του την υπόθεση για την οποία έχει ενημερωθεί το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, ενημέρωσε για το ζήτημα την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και προετοιμάζει σχετικές καταγγελίες σε φορείς και όργανα της διεθνούς δημοσιογραφικής κοινότητας, ώστε να καταδικαστεί η απαράδεκτη στάση που σταθερά διατηρεί η Τουρκία απέναντι στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία.