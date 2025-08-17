Η στιγμή της έκρηξης του κινητήρα αεροσκάφους πάνω από την Κέρκυρα (vids)

Στιγμές αναστάτωσης έζησαν το Σάββατο, 16 Αυγούστου, οι 250 επιβάτες πτήσης από Κέρκυρα προς Ντίσελντορφ, όταν ο δεξιός κινητήρας του Boeing 757-300 της Condor άρπαξε φωτιά λίγο μετά την απογείωση, σε ύψος περίπου 1.500 ποδών.

Οι πιλότοι ακολούθησαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και έθεσαν τον κινητήρα εκτός λειτουργίας.

Το αεροσκάφος πετούσε πάνω από το λιμάνι της Κέρκυρας, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους που άκουσαν εκκωφαντικό θόρυβο.

Στη συνέχεια, ανέβηκε σε ύψος 6.000-8.000 ποδών και κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι στην Ιταλία, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κάτοικοι της Κέρκυρας δήλωσαν ότι παρατήρησαν τον καπνό από τον κινητήρα του αεροσκάφους. Αν και αρχικά το αεροδρόμιο του νησιού είχε προετοιμαστεί για έκτακτη προσγείωση, οι πιλότοι αποφάσισαν να κατευθυνθούν προς την Ιταλία.

Νέα βίντεο από το περιστατικό δείχνει συνεχείς λάμψεις από την έκρηξη του κινητήρα.

Μία χρήστης του TikTok περιέγραψε: «Ακούσαμε συνεχείς εκρήξεις και είδαμε την τουρμπίνα να καίγεται. Ήταν τρομακτικό. Το είδαμε από το μπαλκόνι. Ελπίζω όλοι να είναι καλά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ