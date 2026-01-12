Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάζει τα αποστάγματά της στην Αθήνα 15 – 17 Ιανουαρίου

Τον πλούτο, την παράδοση και τη σύγχρονη δυναμική των θεσσαλικών αποσταγμάτων παρουσιάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με μια διπλή δράση εξωστρέφειας στο κέντρο της Αθήνας, από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου ως το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Από τη Θεσσαλία της γης, των ανθρώπων και της παραγωγής, τα αποστάγματα ταξιδεύουν στην καρδιά της πρωτεύουσας, αναδεικνύοντας την πολιτιστική τους αξία, τη σύνδεσή τους με τον τόπο και τις προοπτικές τους στη σύγχρονη αγροδιατροφή και επιχειρηματικότητα.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μια Περιφέρεια πλούσια σε αγροτική και γαστρονομική παράδοση, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Αποστάγματα και Υγεία. Η Θεσσαλική Τέχνη, η Παράδοση και τα Οφέλη τους» την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 18:30 στον χώρο εκδηλώσεων του Public Συντάγματος (Καραγεώργη Σερβίας 1, 5ος όροφος).

Ομιλητές της εκδήλωσης είναι οι:

Σέρκος Α. Χαρουτουνιάν, καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του FAO (Food Agricultural Organization), πρώην πρόεδρος του Δ.Σ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του FAO (Food Agricultural Organization), πρώην πρόεδρος του Δ.Σ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Θάνος Καράθανος, χημικός – οινολόγος, διεθνής κριτής διαγωνισμών οίνων – αποσταγμάτων και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων

χημικός – οινολόγος, διεθνής κριτής διαγωνισμών οίνων – αποσταγμάτων και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων Ηλίας Μαμαλάκης, Συγγραφέας – Δημοσιογράφος

Συγγραφέας – Δημοσιογράφος Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Ακαδημαϊκός, Ερευνητής, μέλος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Επιστημών

Επίσης, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 6:00 το απόγευμα θα εγκαινιαστεί η έκθεση «Θεσσαλικά αποστάγματα» στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος στην Αθήνα. Η έκθεση θα λειτουργεί από την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου ως το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, από τις 12μ μέχρι τις 19:00 και οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν την ιστορία, τις πρώτες ύλες, τους παραγωγούς και τη μοναδικότητα των θεσσαλικών αποσταγμάτων.

Οι δράσεις εντάσσονται στη στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.