Με την έκθεση «Θεσσαλονίκη, η πόλη λιμάνι» (στην αερογέφυρα των Περιπτέρων 13-15) συμμετέχει στην 89η ΔΕΘ ο Σύλλογος Πάραλος « Φίλων της Θάλασσας και της Ναυτικής Παράδοσης»

Η έκθεση αποτελεί μια αναδρομή στην ιστορία του λιμανιού της πόλης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σηματοδοτώντας τον κομβικό ρόλο που έπαιξε το λιμάνι στη βιομηχανική και εμπορική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου, βασίζεται στο αρχειακό υλικό του Ιστορικού Αρχείου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) με πλούσιο φωτογραφικό-οπτικοακουστικο υλικό και αντικείμενα και ενδελεχή παρουσίαση της ανάπτυξης του λιμένα. Παράλληλα αναδεικνύονται οι εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις και οι εξελίξεις της κάθε εποχής απηχώντας τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και την εφαρμογή των πολιτικών που διαμόρφωσαν το τοπίο του εμπορίου και της οικονομίας διατρέχοντας την ιστορία της πόλης, ειδικά στον 20ο αιώνα, μεταξύ δύο παγκόσμιων πολέμων και εν μέσω ταχύτατης ανάπτυξης στο πεδίο της ναυτιλίας.

Οι φωτογραφίες έχουν εκτεθεί κατά χρονολογικές και θεματικές ενότητες από τις απαρχές του λιμανιού μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Περιγράφουν πώς χτίστηκε από την γαλλική εταιρία που το κατασκεύασε στα πρότυπα του λιμανιού της Μασσαλίας, πώς εξελίχθηκε και ποιες αλλαγές υπέστη, όπως η επέκταση προβλητών ή η κατασκευή αλιευτικών λιμένων, πώς χρησιμοποιήθηκε το λιμάνι σε διάφορες εποχές με εμπορικά πλοία, αλιευτικά σκάφη και επιβατικά δρομολόγια, τις δραστηριότητες εφοδιασμού, αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων αλλά και την πολιτιστική σημασία και τον ρόλο του στην πόλη, την σχέση του με την πόλη, τη συμβολή του στην οικονομία και την ποιότητα ζωής, ως πυλώνα ανάπτυξης της πόλης αλλά και της χώρας και την ανάπτυξη δράσεων και εκδηλώσεων.

Το ιστορικό αρχείο επαναφέρει τις μνήμες των απλών ανθρώπων προβάλλοντας την ιστορία της εργασίας και της καθημερινής ζωής των εργαζομένων. Μέσα από το αρχειακό υλικό παρακολουθούμε τις σχέσεις ανάμεσα σε Μικρασιάτες πρόσφυγες και Θεσσαλονικείς (Έλληνες και Εβραίους), εργαζόμενους στο λιμένα των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Η αρχιτεκτονική των κτιρίων, οι μαρτυρίες των ανθρώπων, η εξέλιξη του μηχανολογικού εξοπλισμού και όλο το αρχειακό υλικό αποτελούν έναν ιστορικό πλούτο που ανιχνεύει τη σχέση λιμένα και πόλης.

«Από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης έως σήμερα, το λιμάνι της πόλης υπήρξε καθρέφτης της ιστορίας της: Βυζαντινός στρατιωτικός σταθμός, οθωμανικό εμπορικό κέντρο, πεδίο εκσυγχρονισμού με τη Γαλλική Εταιρεία, στρατηγικό διαμετακομιστικό κόμβο με την Ελευθέρα και τη Γιουγκοσλαβική Ζώνη, ερείπιο και θύμα του πολέμου και τέλος ισχυρός θεσμός της μεταπολεμικής ανάπτυξης και της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης.Η πορεία του λιμανιού από τα ερείπια του 1944 ως τη σημερινή διεθνή του θέση αποδεικνύει ότι η Θεσσαλονίκη υπήρξε και παραμένει η πύλη της Μακεδονίας και κομβικό σημείο της Ανατολικής Μεσογείου», επισημαίνει μεταξύ άλλων, ο υπεύθυνος ιστορικού αρχείου ΟΛΘ, Κωνσταντίνος Παλούκης.

Ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων της Θάλασσας και της Ναυτικής Παράδοσης –Πάραλος» ιδρύθηκε το 2020 στη Θεσσαλονίκη από ευάριθμους οραματιστές και λάτρεις της θάλασσας και έχει σκοπό να συμβάλλει στην προώθηση της ναυτικής παράδοσης, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της πόλης γύρω από το υγρό στοιχείο, μέσα από το πρίσμα της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, της οικονομίας και φυσικά το κυρίαρχο στοιχείο της σχέσης του ανθρώπου με τη θάλασσα.

Απώτερος στόχος του Συλλόγου αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία του «Ναυτικού Μουσείου Θεσσαλονίκης»και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη γίνει προκαταρκτικές ενέργειες για την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου.