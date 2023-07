Η ΕΕ κινητοποιεί επιπλέον εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για την Ελλάδα

H EE κινητοποιεί επιπλέον εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για την Ελλάδα μέσω του rescEU, όπως αναφέρει, σε ανάρτησή του στο twitter, ο επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς.

«Καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιών στην Αττική αναμένεται να παραμείνει πολύ υψηλός, κινητοποιούμε επιπλέον εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης από rescEU. Ένα canadair από την Κροατία και δύο (air tractors) από την Κύπρο πρόκειται να φτάσουν στην Ελλάδα από ώρα σε ώρα. Επιπλέον, επίγειες δυνάμεις προέρχονται, επίσης, από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία» επισημαίνει ο κ. Λέναρσιτς.

Wildfires🔥 in Greece 🇬🇷 continue to rage around Attica, Peloponnese and Rhodes.@EU_Commission 🇪🇺 is moving in another 3 planes ✈️ from Croatia 🇭🇷 and Cyprus 🇨🇾.



More ground forces from Bulgaria 🇧🇬 and Romania 🇷🇴 also being mobilised. pic.twitter.com/jUExQEppxM