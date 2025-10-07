Χρ. Αποστολόπουλος για ευλογιά: Θα επηρεάσει την ελληνική αγορά μειώνοντας την πρώτη ύλη

Στις συνέπειες που θα έχει η ευλογιά των αιγοπροβάτων στη φέτα αναφέρθηκε ο Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Χρήστος Αποστολόπουλος.

Όπως σνέφερε χαρακτηριστικά: «Τα πράγματα δεν είναι καλά από πλευράς κατάστασης, όσον αφορά την ευλογιά. Έχουμε ήδη σφαγιάσει το 4% του πληθυσμού των ζώων, που σημαίνει αντίστοιχη μείωση και στην πρώτη ύλη με την οποία παράγεται η φέτα. Αν συνεχίσει όμως, με αυτούς τους ρυθμούς, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα και οι επιπτώσεις θα είναι χειρότερες.

Και δεν αναφέρομαι μόνο στις εξαγωγές που είναι το σημαντικό κομμάτι της φέτας που είναι το 65%, αλλά θα επηρεάσει και την ελληνική αγορά μειώνοντας την πρώτη ύλη. Θα έχουμε λιγότερο παραγόμενο προϊόν και με την ίδια ζήτηση αυξημένη τιμή».

Ως προς το ποια είναι η λύση τώρα σε αυτή την κατάσταση, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, λέει το εξής «Το Lockdown είναι η χειρότερη λύση όλων. Το Lockdown σημαίνει ότι όχι μόνο δεν διακινούνται τα ζώα και οι ζωοτροφές, αλλά δεν διακινείται ούτε το γάλα.

Δεν υπάρχει πρώτη ύλη που να δίνεται για παραγωγή φέτας και είναι η τελευταία των τελευταίων λύσεων ακόμα και από τον εμβολιασμό θα έλεγα. Επομένως, θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να συζητείται το lockdown. Η μόνη λύση που έπρεπε να έχει εφαρμοσθεί σωστά από την πρώτη στιγμή (όσο περνάει ο χρόνος, η λύση αυτή γίνεται δυσκολότερη) είναι η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας».

Μεταξύ άλλων, επισήμανε «Έπρεπε να είναι αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μιλάμε τώρα για την περίοδο της ζωονόσου αλλά και τις άλλες μέρες (…). Οι μονάδες οι ίδιες για να αδειοδοτηθούν έπρεπε να έχουν χώρο καραντίνας. Έπρεπε να έχουν ξεχωριστό χώρο για τις εισαγωγές του ζωικού της κεφαλαίου.

Τώρα, δεν έχουν τίποτα, τα βάζουν όλα μαζί. Και εδώ πρέπει να τονίσω ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι κτηνοτρόφοι δεν δηλώνουν τα ζώα τα οποία νοσούν, που σημαίνει ότι συνεχίζουν να μεταδίδουν τη νόσο και ο λόγος που δεν τα δηλώνουν είναι γιατί αν πάει η κτηνιατρική υπηρεσία ακολουθώντας το πρωτόκολλο θα πρέπει να σφαγιάσει όλο το κοπάδι και μετά ο κτηνοτρόφος θα μείνει χωρίς το παραμικρό εισόδημα.

Εδώ πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα και τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας, αλλά και η άμεση αποζημίωση. Αν ο κτηνοτρόφος αισθάνεται ότι θα αποζημιωθεί άμεσα, θα δηλώσει άμεσα και το ζώο του και θα κάνει τα σωστά μέτρα έτσι ώστε να μην έχει επιπτώσεις».