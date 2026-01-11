Χωρίς ταξί θα μείνει η Αθήνα μέσα στην επόμενη εβδομάδα - Τα αιτήματα των οδηγών

Σε 48ωρη απεργία κατέρχονται οι οδηγοί των ταξί στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα, «τραβόντας χειρόφρενο» από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, μετά από απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, με βασικό λόγο την έντονη αντίδραση του κλάδου στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, «η κυβερνητική απόφαση χαρακτηρίζεται ως «ανάλγητη, αυθαίρετη και αποκομμένη από την πραγματικότητα», καθώς –όπως επισημαίνει– επιβάλλεται χωρίς επαρκές σχέδιο, υποδομές και κοινωνική δικαιοσύνη.

Το συνδικάτο τονίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται προτελευταία στην Ευρώπη σε υποδομές φόρτισης, έχει ακριβό και ασταθές κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ καλείται να εφαρμόσει καθολική ηλεκτροκίνηση στα ταξί νωρίτερα από κάθε άλλη χώρα.

Οικονομική ασφυξία για τους επαγγελματίες

Όπως αναφέρει το ΣΑΤΑ, το κόστος αγοράς ηλεκτρικού ταξί παραμένει απαγορευτικό για τον μέσο επαγγελματία, ειδικά σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας, υψηλών επιτοκίων και αυξημένων φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων.

Παράλληλα, οι υπάρχουσες επιδοτήσεις χαρακτηρίζονται περιορισμένες και προσωρινές, χωρίς να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες ενός οχήματος που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.

Το ΣΑΤΑ ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι αντίθετο στην ηλεκτροκίνηση, αλλά αντιτίθεται στην αιφνιδιαστική εφαρμογή, στην υποχρεωτικότητα χωρίς υποδομές και στην οικονομική εξόντωση των μικρών επαγγελματιών. Όπως προειδοποιεί, η εφαρμογή του μέτρου από το 2026 ενδέχεται να οδηγήσει σε μαζικό αποκλεισμό αυτοαπασχολούμενων οδηγών και σε συγκέντρωση της αγοράς»

Το συνδικάτο ζητά: