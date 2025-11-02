Χωρίς ταξί η Αττική στις 5 και 6 Νοεμβρίου

Σε 48ωρη απεργία κατέρχονται την ερχόμενη εβδομάδα, στις 5 και 6 Νοεμβρίου, οι οδηγοί των ταξί στην Αττική, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:

Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026

Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές

Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο

Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος είπε μεταξύ άλλων πώς «τα τελευταία έξι χρόνια η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς διάλογο μαζί μας» αναφέροντας ότι την Τετάρτη στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί πομπή των ταξί ξεκινώντας από την Σπ. Πάτση