Χωρίς ταξί η Αττική στις 5 και 6 Νοεμβρίου
02/11/2025 • 11:31
Σε 48ωρη απεργία κατέρχονται την ερχόμενη εβδομάδα, στις 5 και 6 Νοεμβρίου, οι οδηγοί των ταξί στην Αττική, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:

  • Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026
  • Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές
  • Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο
  • Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος είπε μεταξύ άλλων πώς «τα τελευταία έξι χρόνια η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς διάλογο μαζί μας» αναφέροντας ότι την Τετάρτη στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί πομπή των ταξί ξεκινώντας από την Σπ. Πάτση

