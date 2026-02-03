Χωρίς ταξί η Αθήνα Τρίτη και Τετάρτη - Νέα 48ωρη απεργία του ΣΑΤΑ

Χειρόφρενο τράβηξαν ξανά οι ιδιοκτήτες ταξί από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης έως και τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που αποφάσισαν για σήμερα και αύριο (4 Φεβρουαρίου), όπως είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν στις 10:30 έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Ακόμη, σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν και οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής». Την Τετάρτη, επίσης, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Μεταξύ των αιτημάτων, όπως αναφέρονταν και κατά την προηγούμενη 48ωρη στις 21 Ιανουαρίου, είναι: