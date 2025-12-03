Νέα 24ωρη απεργία: Χωρίς ταξί η Αθήνα και την Πέμπτη
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Νέα 24ωρη απεργία: Χωρίς ταξί η Αθήνα και την Πέμπτη

03/12/2025 • 17:12
Ελλάδα
03/12/2025 • 17:12
Ελλάδα

Νέα 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής, η οποία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή (5/12) σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρατείνοντας την απεργία που ξεκίνησε χθες και είχε αρχικά προγραμματιστεί για δύο ημέρες.

Επιπλέον, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για ενδεχόμενες νέες κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
  • Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.
ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΣΑΤΑ

Διαβάστε Περισσότερα