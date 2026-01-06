«Χωρίς λύσεις δεν υποχωρούμε»: Αναμονή από τους αγρότες για την εξειδίκευση των μέτρων - Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων

Την εξειδίκευση των ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη από την κυβέρνηση, περιμένουν οι εργαζόμενοι του πρωτογενούς τομέα, για να σταθμίσουν αν θα κάνουν πράξη το σχέδιο τους να κόψουν την Ελλάδα στα δύο, Πέμπτη και Παρασκευή.

Σήμερα, τα περισσότερα μπλόκα προσπαθούν να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, ωστόσο δεν λείπει η ταλαιπωρία στα σημεία όπου η τροχαία, για λόγους ασφαλείας, εκτρέπει την κυκλοφορία από παράδρομους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν τρέφουν μεγάλες προσδοκίες, ωστόσο ευελπιστούν να υπάρξει αναφορά σε διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για την αναπλήρωση του εισοδήματός τους, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, έχει καταρρεύσει λόγω των χαμηλών τιμών σε σειρά αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν σε συγκεκριμένα μέτρα, με σαφή ποσά και χρονοδιαγράμματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής. Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και του πετρελαίου.

Όπως τονίζουν, σε περίπτωση που οι ανακοινώσεις τους ικανοποιήσουν, είναι διατεθειμένοι να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου και να επανεκτιμήσουν τη στάση τους. Διαφορετικά, εξετάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σημειώνεται, ότι το απόγευμα της Τετάρτης θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα της Νίκαιας, του Ε65, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας.

Μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, θα υπάρξει συντονισμός και διαβούλευση μεταξύ των μπλόκων, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το αν θα συμμετάσχουν στον διάλογο ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης, οι αγρότες δηλώνουν ότι έχουν ήδη προετοιμαστεί για τον τρόπο και τα σημεία των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο και καλούν την κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα συγκεκριμένα αιτήματα που θέτουν εδώ και καιρό.

Ιωάννινα

Συμβολικό άνοιγμα των διοδίων έκαναν οι αγρότες στα Ιωάννινα προσφέροντας αυγά και πατάτες στους οδηγούς.

Μαρτίνο

Μεγάλη ταλαιπωρία υφίστανται οι οδηγοί που επιστρέφουν στην Αθήνα καθώς είναι ανοιχτή μόνο μια λωρίδα με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων.

Κλειστή είναι η Εθνική οδός και στα δύο ρεύματα στο Κάστρο Βοιωτίας, ενώ στα Μάλγαρα το μπλόκο έχει ανοίξει τα διόδια.

Ανοιχτή η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης για τους εκδρομείς

Στο αγροτικό μπλόκο των Μαλγάρων οι αγρότες περιμένουν αύριο τις κυβερνητικές ανακοινώσεις ενώ έχουν ήδη προαναγγείλει κλείσιμο της εθνικής οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την Πέμπτη.

Σήμερα και για αύριο έχει αποφασιστεί να είναι ανοιχτή η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή όλων των εκδρομέων των εορτών.