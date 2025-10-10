Χίος: Έκδοση ΦΕΚ για πυρόπληκτες περιοχές- Τι προβλέπουν τα μέτρα στήριξης

Στην οριοθέτηση των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και τα μέτρα κρατικής αρωγής για την αποκατάσταση των ζημιών, προχώρησε η Κυβέρνηση, μέσω της έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ ( ΦΕΚ Β’ 5390/09.10.2025 Αριθμ. 62408/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325). Η συγκεκριμένη οριοθέτηση αφορά τόσο τις περιοχές που κάηκαν με τη φωτιά στις 22 Ιουνίου όσο και με αυτή της 12ης Αυγούστου 2025.

Με σχετικό δελτίο τύπου, ο Δήμος Χίου, κάνει γνωστά τα μέτρα της κρατικής αρωγής που περιλαμβάνονται:

Στεγαστική συνδρομή: 100% Δωρεάν Κρατική Αρωγή, για ανακατασκευή, επισκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτιρίων

Επιδότηση ενοικίου ή φιλοξενίας: για προσωρινή στέγαση πολιτών των οποίων οι κατοικίες κρίθηκαν μη κατοικήσιμες

Ειδικές ρυθμίσεις για κοινωφελή, λατρευτικά και διατηρητέα κτίρια

Περιοχές του Δήμου Χίου που οριοθετούνται

Πιο συγκεκριμένα η στεγαστική συνδρομή και τα συναφή μέτρα αρωγής αφορούν κτίρια εντός των εξής Κοινοτήτων των παρακάτω Δημοτικών Ενοτήτων:

Δ.Ε. Καμποχώρων: Βασιλεώνοικο, Δαφνώνας, Χαλκειός

Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων: Λιθί

Δ.Ε. Ομηρούπολης: Βροντάδος, Καρυές, Χίος

Δ.Ε. Αμανής: Βολισσός, Νέα Ποταμιά, Πιραμά, Πισπιλούντα, Φυτά

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αιγαίου & Κρήτης (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Κ.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Η Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) χορηγείται σε ιδιοκτήτες κτιρίων που υπέστησαν βλάβες από τις πυρκαγιές και αποτελείται εξ ολοκλήρου από Δωρεάν Κρατική Αρωγή (100%), χωρίς δάνειο. Η καταβολή γίνεται σε τρεις δόσεις (50% – 30% – 20%), μετά από επιβεβαίωση εργασιών από μηχανικό.

Προϋπόθεση: το κτίριο να ήταν νόμιμο, κατοικήσιμο ή σε χρήση κατά την ημέρα της πυρκαγιάς.

Εξαιρούνται από το συγκεκριμένο μέτρο:

Εγκαταλειμμένα κτίρια

Κτίρια πρόχειρης κατασκευής (π.χ. κτίρια από φύλλα λαμαρίνας, φύλλα μοριοσανίδας, κ.λπ.).

Κτίρια που βρίσκονται σε δασικές, αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό και σε κτίρια που βρίσκονται σε ρέματα, εφόσον η δόμηση απαγορεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

Κατοικίες μεγάλης αξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Α του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και σε κτίρια που ανήκουν, σε υπόχρεες σε ασφάλιση, μεγάλες επιχειρήσεις, βάσει του άρθρου 5 του ν. 5116/2024 (Α’ 100)

Χορήγηση επιδόματος ενοικίου

Για τους χρήστες των κατοικιών που κρίθηκαν μη κατοικήσιμες, προβλέπεται επιδοτούμενη προσωρινή στέγαση και αυτή αφορά:

ενοικίαση κατοικίας ή φιλοξενία σε ξενοδοχεία / καταλύματα που καλύπτουν οι αρμόδιες αρχές.

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας και το ενοίκιο της περιοχής, ενώ η διάρκεια μπορεί να παραταθεί έως την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της κύριας κατοικίας.

Δικαίωμα στην Στεγαστική Συνδρομή έχουν επίσης:

Ιεροί Ναοί (όχι οι ιδιωτικοί)

Κτίρια κοινωφελούς ή φιλανθρωπικής χρήσης που ανήκουν σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή Ιδρύματα

Διατηρητέα και μνημεία, για όλο το εμβαδόν τους

Όψεις διατηρητέων κτιρίων.

Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις / επιχειρήσεις, η ενίσχυση χορηγείται βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 2472/2022 και 2473/2022, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις περί κρατικών ενισχύσεων.

Προθεσμίες υποβολής

Αίτηση για αυτοψία: εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, δηλαδή έως 9 Νοεμβρίου 2025.

Αίτηση για επισκευή ή ανακατασκευή: εντός έξι μηνών από την έκδοση της Έκθεσης Αυτοψίας ή του Πρωτοκόλλου Ετοιμόρροπου.

Να σημειωθεί ότι είναι δυνατή η παράταση προθεσμιών έως ένα έτος, εφόσον υπάρξει απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χίου (Πρώην Δημαρχείο Αγίου Μηνά – Τηλ. 22713 51402 [email protected] ) ή στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αιγαίου & Κρήτης (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Κ.), Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας. (Τηλ. κέντρο: 213 133 1300 (Δε-Πα: 9.00-15.00) E-mail: [email protected] https://arogi.gov.gr/).