Χανιά: Στον εισαγγελέα 24 από τους 48 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση

Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκαν οι πρώτοι 24 από τους συνολικά 48 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Η δράση της περιλάμβανε διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία όπλων, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τους κατηγορούμενους, οι 16 βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα, ενώ ως «εγκέφαλοι» φέρονται δύο αδέλφια, γνωστοί επιχειρηματίες τουρισμού στα Χανιά.

Οι απολογίες των υπολοίπων θα συνεχιστούν την Πέμπτη (4/9) και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή.

Σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση, σε συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή της εκπροσώπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίας Δημογλίδου, του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης Υποστράτηγου Νίκου Σπυριδάκη, του Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχου Κανέλλου Νικολάου, και του Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων, κ. Σγουρού.

Κατά την έξοδο των κατηγορούμενων από το δικαστικό μέγαρο, συγγενείς και φίλοι τούς έδειξαν τη στήριξή τους, ενώ κάποιοι απηύθυναν υβριστικά σχόλια κατά των μέσων ενημέρωσης για τον τρόπο που παρουσίασαν την υπόθεση.

Η δικογραφία είναι ογκώδης – μεταφέρθηκε σε πέντε κούτες και περιλαμβάνει περισσότερα πρόσωπα από τα ήδη συλληφθέντα, ενώ μόνο το διαβιβαστικό της αστυνομίας ξεπερνά τις 1.500 σελίδες. Το οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 1,17 εκατ. ευρώ, από τις αρχές του 2025, όταν ξεκίνησε η παρακολούθηση από την Ασφάλεια Χανίων.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να πραγματοποίησαν 5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, έχοντας προμηθευτεί πάνω από 41 κιλά κάνναβης, 9 κιλά κοκαΐνης και 2 κιλά ηρωίνης. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο η αστυνομία πραγματοποίησε 35 στοχευμένες επιχειρήσεις στα Χανιά, καταφέρνοντας να αποδομήσει σταδιακά το δίκτυο.

Στις τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη χρησιμοποιούσαν προσωνύμια όπως «Αυστραλός», «Μικρός», «Άντζελα», «Μπίγκαλης», «Στρατηγός», «Κούλης», «Αγάς» και «Πατομπούκαλος». Η δράση τους εκτεινόταν πέρα από τα ναρκωτικά και τα όπλα, περιλαμβάνοντας ξυλοδαρμούς, εκβιασμούς, «προστασία» και βομβιστικές επιθέσεις.

Κεντρικά πρόσωπα είναι τα δύο αδέρφια, 57 και 47 ετών, τα οποία συνελήφθησαν το Σάββατο. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονταν ως επιτυχημένοι επιχειρηματίες στον τουριστικό τομέα, με μεγάλες επιχειρήσεις και αναγνωρισιμότητα στην περιοχή.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της οργάνωσης είχαν δύο μυστικοί αστυνομικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα από την Αθήνα, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως εργαζόμενοι στην εστίαση και μέσα σε λίγες εβδομάδες, με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελίας, κατάφεραν να διεισδύσουν στο κύκλωμα.