Χαλκιδική: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη κατά τη διάρκεια εργασιών - Ιατροδικαστής στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στις Αρχές της Χαλκιδικής, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων μελών, κατά τη διάρκεια εργασιών στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Κοινότητας Πευκοχωρίου, κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. περίπου στις 18.30 το απόγευμα, προκειμένου να ενημερώσει για ένα μακάβριο θέαμα.

Κατά τη διάρκεια εργασιών στην περιοχή, εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη – πιθανότατα μέσα σε σακούλες, κατά τις πρώτες πληροφορίες- οι οποίες ακόμη εξετάζονται. Τα μέλη μάλιστα φαίνεται να βρίσκονται σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Αυτή την ώρα, σπεύδει στο σημείο ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει μέχρι στιγμής το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής.