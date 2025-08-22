Γρεβενά: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Βάλια Κάλντα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα, η οποία κατακαίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δυο πεζοπόρα τμήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρα κάνει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.



Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η πυρκαγιά μαίνεται μεταξύ της Μηλιάς Μετσόβου και Κρανιάς Γρεβενών. Τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας έδωσαν μάχη με τις φλόγες ώστε να μην περάσουν την κορυφή του βουνού, ενώ από το πρωί κατεβαίνει δύσβατη πλαγιά βρίσκοντας καύσιμη ύλη που δημιουργούν νέες μικροεστίες.

Σκαπτικά μηχανήματα καταβάλουν προσπάθειες να ανοίξουν περάσματα ώστε να προσεγγίσουν την περιοχή πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ καταφθάνουν και υδροφόρες τον ΟΤΑ.

Στο σημείο πνέουν άνεμοι εντάσεως 5-6 μποφόρ.