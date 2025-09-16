Τον «κώδωνα του κινδύνου» έκρουσε αναφορικά με το θέμα της λειψυδρίας ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, Γ. Στεργίου.

Χαρακτηριστικά, σε δηλώσεις του στο Action24 τόνισε πως με βάση τα σημερινά νούμερα και «εφόσον οι κλιματολογικές συνθήκες συνεχίσουν να είναι το ίδιο κακές, όπως σήμερα, έχουμε νερό μέχρι και τα τέλη του 2027, για 2,5 χρόνια δηλαδή».

«Η πτώση των αποθεμάτων τον τελευταίο χρόνο περιορίζεται σε σχέση με τα δύο προηγούμενα, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντική. Υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια κυβικά το έτος», σημείωσε χαρακτηριστικά για τη λίμνη του Μόρνου.

Σύμφωνα με τον κ. Στεργίου, «η ΕΥΔΑΠ το έχει επικοινωνήσει το πρόβλημα εδώ και 1,5 χρόνο και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την κυβέρνηση προκειμένου να ληφθούν οριστικές αποφάσεις μακράς πνοής για να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες στο άμεσο μέλλον.

Έχουμε ενεργοποιήσει κάποιες γεωτρήσεις στην Μαυροσουβάλα, θα ενεργοποιήσουμε κι άλλες που είναι είτε πέριξ της Αττικής, είτε κατά μήκος του καναλιού για να αξιοποιήσουμε ότι υπόγειο νερό υπάρχει και είναι στη διάθεσή μας.

Πιστεύουμε ότι έτσι θα εξοικονομήσουμε περισσότερο χρόνο ώστε να έχουμε εκείνο το διάστημα που απαιτείται για να γίνουν τα σημαντικά έργα».