Φωτιά τώρα στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 41 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.
