Φωτιά τώρα στην Αισύμη Έβρου - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Αισύμη Έβρου.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, ενώ, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.