Φωτιά τώρα στην Αισύμη Έβρου - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
AP Newsroom
AP Newsroom

Φωτιά τώρα στην Αισύμη Έβρου - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

14/09/2025 • 18:24
Ελλάδα
Πηγή Άρθρου
14/09/2025 • 18:24
Ελλάδα
Πηγή Άρθρου

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Αισύμη Έβρου.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

 Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, ενώ, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΦΩΤΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Διαβάστε Περισσότερα