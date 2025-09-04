Φωτιά σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια Χαλκιδικής - Μήνυμα του 112 για τους καπνούς

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα Ορμύλια της Χαλκιδικής, ενώ ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν παράθυρα και πόρτες λόγω των επικίνδυνων καπνών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025
🆘 Πυρκαγιά σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα #Ορμύλια της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής
‼️ Επικίνδυνοι καπνοί
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ
#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025