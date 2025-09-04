Φωτιά σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια Χαλκιδικής - Μήνυμα του 112 για τους καπνούς

04/09/2025 • 20:24
Ελλάδα
Πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο σε ελαιοτριβείο στην τοπική κοινότητα Ορμύλια της Χαλκιδικής, ενώ ήχησε και το 112  καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν παράθυρα και πόρτες λόγω των επικίνδυνων καπνών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ 

 

 