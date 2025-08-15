Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου - Πνέουν ισχυροί άνεμοι (vid)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον ΧΥΤΑ της Νάξου, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υδροφόρα του Δήμου, καθώς και εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας Νάξου, για να συνδράμουν στην κατάσβεση.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο. Μηχανήματα του δήμου επιχειρούν ρίψεις χώματος στο σημείο, ώστε να περιοριστεί αποτελεσματικά η φωτιά.