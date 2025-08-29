Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και επί του παρόντος επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025

Μάλιστα, λίγο μετά τις 18.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών να είναι σε ετοιμότητα.