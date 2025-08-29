Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

29/08/2025 • 18:45 / Τελευταία Ενημέρωση: 19:56
Ελλάδα
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και επί του παρόντος επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 18.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών να είναι σε ετοιμότητα.