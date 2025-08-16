Φωτιά στο Μαλαπάσι του Πύργου Ηλείας: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα σε Βυτιναίικα και Ελαιώνα

Φωτιά ξέσπασε στο Μαλαπάσι του δήμου Πύργου, καίγοντας καλαμιές και βάλτους.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι φλόγες βρίσκονται κοντά σε σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρο.

Μάλιστα λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Βυτιναίικα και Ελαιώνα για ετοιμότητα.