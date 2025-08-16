Φωτιά στο Μαλαπάσι του Πύργου Ηλείας: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα σε Βυτιναίικα και Ελαιώνα
Eurokinissi
Eurokinissi

Φωτιά στο Μαλαπάσι του Πύργου Ηλείας: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα σε Βυτιναίικα και Ελαιώνα

16/08/2025 • 13:44
Ελλάδα
16/08/2025 • 13:44
Ελλάδα

Φωτιά ξέσπασε στο Μαλαπάσι του δήμου Πύργου, καίγοντας καλαμιές και βάλτους.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι φλόγες βρίσκονται κοντά σε σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρο.

Μάλιστα λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Βυτιναίικα και Ελαιώνα για ετοιμότητα.

112
ΦΩΤΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΗΛΕΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα