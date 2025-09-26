Φωτιά στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις (vid)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας. Η φωτιά καίει στο Παναχαϊκό όρος και στο σημείο επιχειρούν ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες από 90 πυροσβέστες με 27 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καστρίτσι Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα 3 Ε/Π και 5 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 26, 2025

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύκσολο. Ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός από της πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.