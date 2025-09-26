Φωτιά στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις (vid)

26/09/2025 • 14:36
Ελλάδα
Ελλάδα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας. Η φωτιά καίει στο Παναχαϊκό όρος και στο σημείο επιχειρούν ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες από 90 πυροσβέστες με 27 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύκσολο. Ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός από της πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

 

 

 