Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λαύριο - Ήχησε το 112 για εκκένωση (pic&vid)

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Λαύριο, στην περιοχή Παλιοκαμάριζα Αττικής.

Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και πλέον στο σημείο επιχειρούν 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Σημειώνεται ότι, ήχησε το 112 στους κατοίκους της περιοχής του Θορικού και τους ζητά να απομακρυνθούν προς το Λαύριο.

Συγκεκριμένα το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Θορικού Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θορικού Λαυρίου απομακρυνθείτε προς Λαύριο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Νωρίτερα, μήνυμα από το 112 είχε σταλεί στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», στο ρεύμα προς Αθήνα, και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές: