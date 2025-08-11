Φωτιά σε Καλλιτεχνούπολη, Μεσσηνία, Αιτωλοακαρνανία και Θεσσαλονίκη - Ήχησε το 112

Μάχη με τις φλόγες δίνουν και σήμερα, Δευτέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς πύρινα μέτωπα υπάρχουν στην Καλλιτεχνούπολη, στην Αρχαία Νεμέα, στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, σε Βόνιτσα και Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας καθώς και στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης. Μήνυμα του 112 εστάλη για ετοιμότητα σχετικά με τη φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη, καθώς και για εκκένωση περιοχών και απομάκρυνση κατοίκων σε Αρχαία Νεμέα και Μεσσηνία ενώ ισχυροί πνέουν οι άνεμοι. Βελτιωμένη η εικόνα στην Αρχαία Νεμέα.

Στο μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται την Τρίτη σε Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Έβρος, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Σποράδες, Χίος, Ψαρά, Χαλκιδική, Άγιον Όρος, περιοχές σε Αχαΐα, Θεσπρωτία, Αρκαδία και νησιά Ιονίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη - Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής και μήνυμα εστάλη από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής, καθώς κινητοποιήθηκαν 105 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 105 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αρχαία Νεμέα - Ήχησε το 112

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά ξέσπασε τη Δευτέρα το μεσημέρι σε δάσος στην Αρχαία Νεμέα, όπως σημείωσε ο δήμαρχος Νεμέας, Κώστας Φρούσιος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δήμαρχο, θα υπάρξει επιφυλακή και δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες, για παν ενδεχόμενο λόγω του ανέμου και των αναζωπυρώσεων.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση προς Νεμέα και Αρχαίες Κλεωνές.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρχαία_Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Για την κατάσβεση, κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Πυρκαγιά στα Πετράλωνα της Μεσσηνίας - Μήνυμα του 112 για εκκένωση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση που ξέσπασε μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στο Δήμο Μεσσήνης.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 92 πυροσβέστες, 28 οχήματα, 18 μέλη πεζοπόρων τμημάτων, 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ μέσω του 112 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους για εκκένωση της περιοχής.

Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους στην περιοχή Πετραλώνων να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί άμεσα το χωριό προς το παρόν, αλλά η περιοχή είναι δύσβατη, κάτι που δυσχεραίνει τις επίγειες δυνάμεις. Για το λόγο αυτό ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα και δίνεται μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

Νωρίτερα, στις 13.15 ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Φωτιά σε Βόνιτσα και Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας

Στο μεταξύ, φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραξιά Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης συνδρομή από μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραξιά Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Φωτιά ξέσπασε επίσης στην περιοχή του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, στον Γαλατά. Η φωτιά καίει στην κοίτη του ποταμού χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή μέχρι στιγμής. Ωστόσο, μήνυμα εστάλη από το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στο #Κάτω_Ευηνοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Πυρκαγιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης - Μήνυμα εκκένωσης από το 112

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη περιοχή Μεγάλη Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί και πριν από λίγη ώρα οι κάτοικοι του Βαϊοχωρίου ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τη Νυμφόπετρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στo #Βαϊοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νυμφόπετρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 19 οχήματα, ενώ και οι εναέριες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής και επιχειρούν 132 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα, εθελοντές, 11 Α/Φ και 6 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται από νωρίς ο δήμαρχος Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας, ο οποίος μιλώντας στα Μακεδονικά Νέα, μεταφέρει την εικόνα μίας ελεγχόμενης μάχης με τις φλόγες. «Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Επιχειρούν τόσο εναέρια όσο και επίγεια μέσα. Είμαι αισιόδοξος», σημειώνει χαρακτηριστικά.